كأس العالم - تقرير: ضربة جديدة لـ البرازيل بإصابة تيليس وجابريل جيسوس

تلقى منتخب البرازيل ضربة جديدة بسبب إصابة الثنائي أليكس تيليس وجابريل جيسوس.

وخسر منتخب البرازيل جهود الثنائي خلال مباراة الكاميرون بنتيجة 1-0 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وبحسب شبكة "جلوبو" البرازيلية "سيخضع أليكس تيليس وجابريل جيسوس لأشعة الرنين المغناطيسي يوم السبت بسبب مشاكل في الركبة اليمنى للثنائي".

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وخرج تيليس مبكرا في الشوط الثاني وعوضه ماركينيوس.

فيما شارك بيدرو في الدقائق الأخيرة بدلا من مهاجم أرسنال الإنجليزي.

وشدد التقرير أن منتخب البرازيل سيركز أكثر على أليكس تيليس، ويأتي ذلك في ظل إصابة أليكس ساندرو أيضا.

وغاب ساندرو عن مباراة الكاميرون رفقة نيمار ودانيلو اللذان تعرضا للإصابة في مباراة صربيا بالجولة الأولى.

وسيلتقي منتخب البرازيل مع كوريا الجنوبية يوم الإثنين المقبل في ثمن نهائي المونديال على ملعب 974.



































































































وبات منتخب الكاميرون أول فريق إفريقي يفوز على البرازيل في كأس العالم.

كما وصل الأسود لـ 5 انتصارات في كأس العالم 3 منها على منتخبات من أمريكا الجنوبية وهم: الأرجنتين وكولومبيا.

وتعرضت البرازيل للخسارة لأول مرة في دور المجموعات منذ مباراة النرويج في نسخة 1998، لتتوقف أطول سلسلة لاهزيمة في دور المجموعات بكأس العالم عند 17 مباراة للسامبا.

وأصبح أبو بكر ثالث لاعب إفريقي يسجل على البرازيل في كأس العالم بعد ديديه دروجبا في 2010 وجويل ماتيب في 2014.