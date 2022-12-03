كأس العالم - تعرف على طريق البرازيل المحتمل حتى نهائي المونديال

السبت، 03 ديسمبر 2022 - 00:22

كتب : FilGoal

البرازيل - سويسرا

تأهل منتخب البرازيل إلى الدور ثمن النهائي من كأس العالم 2022 والمقام في قطر حتى 18 ديسمبر الجاري.

وتصدر السليساو المجموعة السابعة برصيد ست نقاط من فوزين على سويسرا وصربيا، وخسارة أمام الكاميرون.

وحصد منتخب البرازيل خمسة ألقاب من قبل، كان آخرها في 2002.

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ويلعب منتخب البرازيل في الدور ثمن النهائي مع كوريا الجنوبية يوم 5 ديسمبر في التاسعة مساء على استاد 974.

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ولكن ما هو مشوار البرازيل حتى النهائي؟

ربع النهائي

حال فوز البرازيل على كوريا الجنوبية، سيواجه الفائز من اليابان وكرواتيا في ربع النهائي.

ستقام المباراة وقتها يوم 9 ديسمبر في تمام الساعة 5:00 مساء على استاد المدينة التعليمية.

نصف النهائي

إذا استمر فوز البرازيل، فسيلعب السليساو نصف النهائي يوم 13 ديسمبر في التاسعة مساء على استاد لوسيل.

سينتظر وقتها منتخب البرازيل الفائز من (هولندا ضد أمريكا) و(الأرجنتين ضد أستراليا).

البرازيل كأس العالم قطر 2022
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