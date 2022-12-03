كأس العالم - تعرف على طريق البرتغال المحتمل حتى نهائي المونديال

تأهل منتخب البرتغال إلى الدور ثمن النهائي من كأس العالم 2022 والمقام في قطر حتى 18 ديسمبر الجاري.

وتصدر المنتخب المجموعة الثامنة برصيد ست نقاط من فوزين على غانا وأوروجواي، وخسارة أمام كوريا الجنوبية.

ولم يسبق لمنتخب البرتغال تحقيق لقب كأس العالم من قبل.

ويلعب منتخب البرتغال في الدور ثمن النهائي مع سويسرا يوم الثلاثاء 6 ديسمبر في التاسعة مساء على استاد لوسيل.

ولكن ما هو مشوار البرتغال حتى النهائي؟

ربع النهائي

حال فوز البرتغال على سويسرا، ستواجه الفائز من إسبانيا والمغرب في ربع النهائي.

ستقام المباراة وقتها يوم السبت 10 ديسمبر في تمام الساعة 5:00 مساء على استاد الثمامة.

نصف النهائي

إذا استمر فوز البرتغال، فسيلعب رفاق كريستيانو رونالدو نصف النهائي يوم 14 ديسمبر في التاسعة مساء على استاد البيت.

سينتظر وقتها منتخب البرتغال الفائز من (إنجلترا ضد السنغال) و(فرنسا ضد بولندا).