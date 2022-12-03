كأس العالم - تعرف على طريق الأرجنتين المحتمل حتى نهائي المونديال

تأهل منتخب الأرجنتين إلى الدور ثمن النهائي من كأس العالم 2022 والمقام في قطر حتى 18 ديسمبر الجاري.

وتصدر الألبيسيليستي المجموعة السابعة برصيد ست نقاط من فوزين على المكسيك وبولندا، وخسارة أمام السعودية.

وحصد منتخب الأرجنتين كأس العالم مرتين في 1978 و1986.

ويلعب منتخب الأرجنتين في الدور ثمن النهائي مع أستراليا يوم السبت 3 ديسمبر في التاسعة مساء على استاد أحمد بن علي المونديالي.

ولكن ما هو مشوار الأرجنتين حتى النهائي؟

ربع النهائي

حال فوز الأرجنتين على أستراليا، ستواجه الفائز من هولندا وأمريكا في ربع النهائي.

ستقام المباراة وقتها يوم 9 ديسمبر في تمام الساعة 9:00 مساء على استاد لوسيل.

نصف النهائي

إذا استمر فوز الأرجنتين، فسيلعب راقصو التانجو نصف النهائي يوم 13 ديسمبر في التاسعة مساء على استاد لوسيل.

سينتظر وقتها منتخب الأرجنتين الفائز من (البرازيل ضد كوريا) و(اليابان ضد كرواتيا).