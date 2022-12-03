كأس العالم - سون: لدينا فرصة للفوز على البرازيل

السبت، 03 ديسمبر 2022 - 00:27

كتب : FilGoal

بكاء سون هيونج مين بعد التأهل

أعرب سون هيونج مين قائد منتخب كوريا الجنوبية عن سعادته بالتأهل ورافعا راية التحدي أمام البرازيل في ثمن نهائي كأس العالم 2022.

وتأهل منتخب كوريا الجنوبية بفضل فارق الأهداف المسجلة على حساب أوروجواي. (طالع التفاصيل)

وقال سون عقب نهاية اللقاء: "توقعت أن تكون مواجهة البرتغال صعبة وهو ما حدث، لكن لاعبينا لم يستسلموا وعملوا بقوة، وأدينا أداءً جيدا وفخور بهؤلاء اللاعبين".

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وأضاف "هدفنا كان التأهل لدور الـ 16، والآن لدينا أهدافا أكبر وسنقدم أفضل ما لدينا لتحقيقها".

وواصل "لا أحد يعرف عالم كرة القدم خاصة الآن، ولدينا فرصة للفوز على البرازيل وسنقدم أفضل ما لدينا ونستعد جيدا لتقديم مباراة جيدة".

وصنع سون هدف كوريا الجنوبية الثاني في الدقيقة الأخيرة من اللقاء والذي سجله هوانج هي تشان.

ويلتقي منتخبا كوريا الجنوبية والبرازيل يوم الإثنين المقبل على استاد 974 في ثالث أيام ثمن نهائي كأس العالم.

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