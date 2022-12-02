بسينارينو مجنون تأهل منتخب كوريا الجنوبية لثمن نهائي كأس العالم 2022 بعد فوز قاتل على البرتغال بنتيجة 2-1 لحساب الجولة الثالثة من المجموعة الثامنة.

تقدم منتخب البرتغال عن طريق ريكاردو هورتا، بينما قلب منتخب كوريا الجنوبية النتيجة بفضل هدفي كيم يونج جوان وهوانج هي تشان.

الفوز رفع رصيد كوريا الجنوبية لـ 4 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف المسجلة عن أوروجواي.

وتصدر منتخب البرتغال الترتيب برصيد 6 نقاط، بينما تذيل منتخب غانا المجموعة برصيد 3 نقاط.

وأصبح منتخب كوريا الجنوبية عقدة البرتغال في المونديال، في 2002 فاز الشمشون الكوري وبعد 20 عاما فاز أيضا وتأهلا سويا وتلك المرة بقيادة برتغالية باولو بينتو.

وتأهل منتخب كوريا للمرة الثالثة في تاريخه لدور الـ 16 بعد نسختي 2002 و2010.

چُن چُنون الكوري

تساوى منتخبا كوريا الجنوبية وأوروجواي في عدد النقاط برصيد 4 لكل منتخب.

تساويا أيضا في عدد فارق الأهداف 0 لكل منتخب.

كوريا الجنوبية تفوقت بفضل عدد الأهداف المسجلة، إذ سجلوا 4 مقابل 2 لأوروجواي.

الهدف القاتل جاء في الدقيقة 90 بثنائية الدوري الإنجليزي من صناعة سون هيونج مين لاعب توتنام وهوانج هي تشام لاعب ولفرهامبتون، كاتبا سيناريو مجنون.















































































































التشكيل

أجرى كلا المنتخبين تغييرات في تشكيل لقاء اليوم.

البرتغال 6 وبوجود كريستيانو رونالدو، وفي المقابل 3 لكوريا الجنوبية وبمشاركة القائد سون هيونج مين.

تشو جوي سونج، وسون هيونج مين يقودان هجوم كوريا الجنوبية أمام البرتغال #في_المونديال pic.twitter.com/tQm8G2Dflp — FilGoal (@FilGoal) December 2, 2022

وصف المباراة

لم نحتج سوى 6 دقائق فقط لتسجيل الهدف الأول في اللقاء.

كرة طولية من بيبي إلى ديوجو دالوت في الجهة اليمنى، الأخير أرسل عرضية أرضية أودعها ريكاردو هورتا في الشباك.

حاول منتخب كوريا الجنوبية العودة في النتيجة وبالفعل سُجل هدفا في الدقيقة 17 لكن ألغي بسبب التسلل.

في الدقيقة 27، سجل كيم يونج جوان هدف التعادل بعد ركنية نُفذت ثم لمست رأس رونالدو لتصل للكوري الذي أودع الكرة في الشباك.

عادت البرتغال لتهديد مرمى كوريا بتسديدة قوية من دالوت أبعدها الحارس لركنية في الدقيقة 35.

وكاد رونالدو أن يُعادل إيزيبيو بتسجيل الهدف التاسع له في كأس العالم كأكثر هداف برتغالي، لكنه لم يفعل.

تسديدة قوية ارتدت من يد الحارس، لكن رأسية رونالدو من داخل المنطقة مرت بعيدة جدا عن المرمى.

شوط أول انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1.

في الشوط الثاني بدأ الكوريون البحث عن هدف التقدم والذي سيؤمن لهم التأهل بفضل عدد الأهداف المسجلة عن أوروجواي التي كانت متقدمة 2-0 على غانا.

مرت الدقائق الأولى من الشوط الثاني هادئة، وجاءت تسديدة سون هيونج مين في الدقيقة 67 كأول فرصة حقيقية في الشوط الثاني.

خروج كريستيانو رونالدو ضمن 3 تغييرات برتغالية جعل فرص الفريق الأوروبي أقل مع محاولات كورية للاستحواذ.

وفي الدقيقة 72 مرت ركلة حرة مباشرة من لي كانج إن بجوار القائم دون خطورة على مرمى ديوجو كوستا.

ومع مرور الوقت ظن البعض أن المباراة ستنتهي بالتعادل.

لكن چُن چُنون الكوري.

ركنية برتغالية في الدقيقة 90، ردها الدفاع الكوري لتصل الكرة إلى سون هيونج مين الذي انطلق من منطقة جزاءه نحو منطقة جزاء البرتغال، ومرر كرة حاسمة إلى هوانج هي تشان الذي سدد من داخل المنطقة من مرة واحدة في الشباك.

انتهت المباراة وظل لاعبو كوريا منتظرين 8 دقائق هي الوقت بدلا من الضائع في مباراة أوروجواي وغانا.

ومع انطلاق صافرة النهاية في استاد الجنوب، انطلقت الأفراح في استاد المدينة التعليمية فرحا بتأهل كوريا الجنوبية لثمن نهائي كأس العالم.