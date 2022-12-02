محمد يوسف: سنبني على الخسارة من الأهلي.. وأحيي اللاعبين

الجمعة، 02 ديسمبر 2022 - 22:15

كتب : FilGoal

الأهلي - البنك الأهلي - محمد يوسف

حيا محمد يوسف المدير الفني لـ طلائع الجيش لاعبي فريقه رغم الخسارة من الأهلي بنتيجة 2-1 في الدوري المصري.

وقلب الأهلي تأخره في الشوط الثاني لفوز على طلائع الجيش في لقاء الجولة الخامسة الذي أقيم على ملعب الأهلي we السلام. (طالع التفاصيل)

وقال محمد يوسف عقب نهاية اللقاء: "حاولنا استغلال المساحات في الشوط الأول في ظل وجود خالد قمر وكريم طارق وأحمد سمير الثلاثي الهجومي، وبالفعل تقدمنا في النتيجة".

أخبار متعلقة:
مؤتمر كولر: جعلنا مباراة طلائع الجيش أصعب.. والأهلي بحاجة لشيء وعكسه الدوري المصري - عبد الرحمن أسامة رجل مباراة الأهلي وطلائع الجيش موقعة بطلها الفيديو.. الأهلي ينتزع فوزا صعبا على طلائع الجيش الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي أمام غزل المحلة.. القنوات الناقلة والمعلق

وأضاف عبر قناة أون تايم سبورتس 1: "قلت للاعبين بين شوطي اللقاء أن الأهلي سيضغط بكل خطوطه بحثا عن الفوز".

وأكمل "بالفعل الأهلي سجل بعد 7 دقائق ثم قلبوا النتيجة بعد 3 دقائق".

وتابع "لعبت بأسلوب الضغط المتوسط من منتصف الملعب في الشوط الأول، وأحيي اللاعبين على الجهد المبذول".

وواصل "بعد الهدفين أجريت تغييرات هجومية وغيرت الخطة من 5 في الدفاع إلى 4 وهو ما ساهم في أن نحاول العودة في النتيجة".

وأتم "سجلنا بالفعل هدفا جاء من لمسة يد، سنبني على ما قدمناه في تلك المباراة بعد 3 أسابيع من التدريبات، ولن نحصل على راحة استعدادا للقاء المقبل".

سجل أحمد متعب هدف طلائع الجيش في الدقيقة 25، فيما سجل هدفي الأهلي أحمد عبد القادر في الدقيقة 53 وعمرو السولية في الدقيقة 66.

الفوز رفع رصيد الأهلي إلى 12 نقطة على صدارة جدول ترتيب الدوري بـ 4 انتصارات من 4 مباريات، فيما تجمد رصيد طلائع الجيش عند 4 نقاط من 4 مباريات في المركز الثالث عشر.

وحقق الأهلي فوزه الرابع على التوالي في الدوري المصري منذ بداية الموسم، فيما تلقى محمد يوسف مدرب طلائع الجيش الخسارة في مباراته الأولى مع الفريق، الذي تولى قيادته خلفا للمدرب السابق علاء عبد العال.

الأهلي محمد يوسف طلائع الجيش في الدوري الدوري المصري
نرشح لكم
مؤتمر كولر: جعلنا مباراة طلائع الجيش أصعب.. والأهلي بحاجة لشيء وعكسه الدوري المصري - عبد الرحمن أسامة رجل مباراة الأهلي وطلائع الجيش الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك أمام طلائع الجيش.. القنوات الناقلة والمعلق الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي أمام غزل المحلة.. القنوات الناقلة والمعلق موقعة بطلها الفيديو.. الأهلي ينتزع فوزا صعبا على طلائع الجيش حمد إبراهيم لـ في الجول: رحيل إيهاب جلال؟ المصري لم يبلغنا بأي شيء الثاني من ذئاب الجبل.. لويس إدوارد رجل مباراة المقاولون العرب وسيراميكا انتهت في الدوري المصري - الأهلي (2) - (1) طلائع الجيش
أخر الأخبار
متحف كأس العالم - بيليه.. الفائز الوحيد بثلاثة ألقاب 23 دقيقة | قطر 2022
محمد يوسف: سنبني على الخسارة من الأهلي.. وأحيي اللاعبين 39 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر كولر: جعلنا مباراة طلائع الجيش أصعب.. والأهلي بحاجة لشيء وعكسه 48 دقيقة | الكرة المصرية
الأول من نوعه.. شاكيري يشارك ميسي ورونالدو بهدفه في شباك صربيا ساعة | قطر 2022
أوتو أدو يعلن رحيله من تدريب غانا بعد وداع كأس العالم ساعة | قطر 2022
الدوري المصري - عبد الرحمن أسامة رجل مباراة الأهلي وطلائع الجيش ساعة | الكرة المصرية
سواريز ينفجر: فيفا دائما ضد أوروجواي.. منعوني من احتضان عائلتي ساعة | قطر 2022
أمارتي: قلت لزملائي إن لم نتمكن من التأهل لندافع كي يتم إقصاء أوروجواي ساعة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: الاتحاد الإيراني يخاطب فيفا لمعاقبة أمريكا بسبب لفظ الجلالة 2 انتهت كأس العالم - السعودية (1)-(2) المكسيك.. وداعا للثنائي الأخضر 3 سرقة غير مكتملة (2) 4 وكيله: الجزيري سيتخذ كافة الإجراءات القانونية بسبب ما يقال عنه