محمد يوسف: سنبني على الخسارة من الأهلي.. وأحيي اللاعبين

حيا محمد يوسف المدير الفني لـ طلائع الجيش لاعبي فريقه رغم الخسارة من الأهلي بنتيجة 2-1 في الدوري المصري.

وقلب الأهلي تأخره في الشوط الثاني لفوز على طلائع الجيش في لقاء الجولة الخامسة الذي أقيم على ملعب الأهلي we السلام. (طالع التفاصيل)

وقال محمد يوسف عقب نهاية اللقاء: "حاولنا استغلال المساحات في الشوط الأول في ظل وجود خالد قمر وكريم طارق وأحمد سمير الثلاثي الهجومي، وبالفعل تقدمنا في النتيجة".

وأضاف عبر قناة أون تايم سبورتس 1: "قلت للاعبين بين شوطي اللقاء أن الأهلي سيضغط بكل خطوطه بحثا عن الفوز".

وأكمل "بالفعل الأهلي سجل بعد 7 دقائق ثم قلبوا النتيجة بعد 3 دقائق".

وتابع "لعبت بأسلوب الضغط المتوسط من منتصف الملعب في الشوط الأول، وأحيي اللاعبين على الجهد المبذول".

وواصل "بعد الهدفين أجريت تغييرات هجومية وغيرت الخطة من 5 في الدفاع إلى 4 وهو ما ساهم في أن نحاول العودة في النتيجة".

وأتم "سجلنا بالفعل هدفا جاء من لمسة يد، سنبني على ما قدمناه في تلك المباراة بعد 3 أسابيع من التدريبات، ولن نحصل على راحة استعدادا للقاء المقبل".

















































سجل أحمد متعب هدف طلائع الجيش في الدقيقة 25، فيما سجل هدفي الأهلي أحمد عبد القادر في الدقيقة 53 وعمرو السولية في الدقيقة 66.

الفوز رفع رصيد الأهلي إلى 12 نقطة على صدارة جدول ترتيب الدوري بـ 4 انتصارات من 4 مباريات، فيما تجمد رصيد طلائع الجيش عند 4 نقاط من 4 مباريات في المركز الثالث عشر.

وحقق الأهلي فوزه الرابع على التوالي في الدوري المصري منذ بداية الموسم، فيما تلقى محمد يوسف مدرب طلائع الجيش الخسارة في مباراته الأولى مع الفريق، الذي تولى قيادته خلفا للمدرب السابق علاء عبد العال.