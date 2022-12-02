موقعة بطلها الفيديو.. الأهلي ينتزع فوزا صعبا على طلائع الجيش

الجمعة، 02 ديسمبر 2022 - 21:05

كتب : FilGoal

الأهلي 2-1 طلائع الجيش

تغلب الأهلي على ضيفه طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأهلي WE السلام ضمن منافسات الأسبوع الخامس من الدوري المصري الممتاز.

سجل أحمد متعب هدف طلائع الجيش في الدقيقة 25، فيما سجل هدفي الأهلي أحمد عبد القادر في الدقيقة 53 وعمرو السولية في الدقيقة 66.

الفوز رفع رصيد الأهلي إلى 12 نقطة على صدارة جدول ترتيب الدوري بـ 4 انتصارات من 4 مباريات، فيما تجمد رصيد طلائع الجيش عند 4 نقاط من 4 مباريات في المركز الثالث عشر.

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وحقق الأهلي فوزه الرابع على التوالي في الدوري المصري منذ بداية الموسم، فيما تلقى محمد يوسف مدرب طلائع الجيش الخسارة في مباراته الأولى مع الفريق، الذي تولى قيادته خلفا للمدرب السابق علاء عبد العال.

هدوء ما قبل الجدل

شهد الشوط الأول حالة من الركود الهجومي على الجانبين، حتى أتت رأسية من خالد قمر بعيدة عن مرمى الأهلي في الدقيقة 19.

وأتى الهدف الأول في الدقيقة 25 بعد بينية وصلت إلى أحمد متعب الذي انفرد بمرمى محمد الشناوي ووضع الكرة فوق حارس الأهلي لتسكن الشباك.

الاحتفالات توقفت سريعا بسبب رفع الراية، ليذهب حكم الساحة محمد عادل إلى تقنية الفيديو.

وبعد مراجعة اللقطة تأكد عدم وجود أي حالة تسلل، ليتقدم طلائع الجيش بهدف دون رد.

العودة

أرسل عمرو عمرو السولية بينية إلى محمد شريف في الدقيقة 49 ولكن فشل الأخير في التحكم بالكرة لتصل إلى يدي الحارس عمر رضوان.

وفي الدقيقة 52 كاد طلائع الجيش أن يسجل الهدف الثاني بعرضية خطيرة من كريم طارق إلى أحمد سمير الذي أتت تسديدته عالية للغاية فوق العارضة من موقع خطير.

وأتى هدف التعادل في الدقيقة 53 بعرضية من برونو سافيو ورأسية متقنة من أحمد عبد القادر في الشباك.

إحباط العودة الثانية

انطلق أحمد عبد الرحمن لاعب طلائع الجيش واخترق بصورة فردية مميزة ثم سدد، ولكن تألق الشناوي في إبعاد الكرة إلى ركنية في الدقيقة 56.

وفي الدقيقة 61 تحصل الأهلي على ركلة جزاء بسبب تدخل الحارس عمر رضوان على برونو سافيو.

وبعد دقيقتين من المراجعة مع تقنية الفيديو، أكد الحكم قراره الأصلي، ليجري محمد يوسف مدرب طلائع الجيش تبديله الأول بخروج رضوان ونزول الحارس عماد السيد بدلا منه.

أشار عماد السيد إلى يساره ليخادع عمرو السولية الذي سدد وسجل في الجانب الآخر في الدقيقة 66، ليتقدم الأهلي بهدفين مقابل هدف وحيد.

إنقاذ الفيديو

أجرى مارسيل كولر مدرب الأهلي تبديلين في الدقيقة 74 بخروج برونو سافيو ومحمد أشرف ونزول محمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر.

على الجانب الآخر أتى خرج أحمد أيمن منصور وخالد قمر ونزول محمد شحاتة وعلي الزاهدي.

وفي الدقيقة 78 حاول محمد شريف بتسديدة اصطدمت بالدفاع، ثم حل بيرسي تاو بدلا من أحمد عبد القادر.

وفي صفوف الطلائع أتى يحيى حامد بدلا من أحمد عبد الرحمن في الدقيقة 80.

ونجح طلائع الجيش في إدراك التعادل برأسية موسيس إيبوكون بعد عرضية من كريم طارق في الدقيقة 88، ولكن بعد العودة لتقنية الفيديو تم إلغاء الهدف بداعي وجود لمسة يد.

الفوز رفع رصيد الأهلي إلى 12 نقطة على صدارة جدول ترتيب الدوري بـ 4 انتصارات من 4 مباريات، فيما تجمد رصيد طلائع الجيش عند 4 نقاط من 4 مباريات في المركز الثالث عشر.

ويلعب الأهلي مباراته المقبلة في الدوري أمام غزل المحلة، في السابع من ديسمبر الجاري.

الأهلي طلائع الجيش الدوري المصري أحمد عبد القادر عمرو السولية أحمد متعب
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