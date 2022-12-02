الأول من نوعه.. شاكيري يشارك ميسي ورونالدو بهدفه في شباك صربيا
الجمعة، 02 ديسمبر 2022 - 21:44
كتب : FilGoal
كتب شيردان شاكيري نجم منتخب سويسرا تاريخا جديدا باسمه مع منتخب بلاده، وذلك بالهدف الذي سجله في شباك صربيا.
شيردان شاكيري
النادي : أولمبيك ليون
جاء ذلك في مواجهة الفريقين في ختام منافسات المجموعة السابعة لبطولة كأس العالم 2022.
وبات شاكيري أول لاعب في تاريخ سويسرا يسجل في ٣ نسخ مختلفة من كأس العالم بعد 2014 و2018.
شاكيري أيضا أصبح واحد من 3 لاعبين فقط سجلوا في آخر 3 بطولات لكأس العالم (2014 - 2018 - 2022) إلى جانب ليونيل ميسي نجم الأرجنتين وكريستيانو رونالدو نجم البرتغال.
وساهم شاكيري في 52% من آخر 25 هدفا دوليا لمنتخب سويسرا في آخر 5 بطولات رئيسية، حيث شارك في 13 هدفا بواقع 9 أهداف مسجلة و4 تمريرات حاسمة.
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وفي أوروبا، فقط شاكيري وكريستيانو رونالدو سجلوا في آخر 5 بطولات رئيسية: كأس العالم 2014 ويورو 2016 وكأس العالم 2018 ويورو 2020 وكأس العالم 2022.
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