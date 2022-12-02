الأول من نوعه.. شاكيري يشارك ميسي ورونالدو بهدفه في شباك صربيا

كتب شيردان شاكيري نجم منتخب سويسرا تاريخا جديدا باسمه مع منتخب بلاده، وذلك بالهدف الذي سجله في شباك صربيا.

جاء ذلك في مواجهة الفريقين في ختام منافسات المجموعة السابعة لبطولة كأس العالم 2022.

وبات شاكيري أول لاعب في تاريخ سويسرا يسجل في ٣ نسخ مختلفة من كأس العالم بعد 2014 و2018.

شاكيري أيضا أصبح واحد من 3 لاعبين فقط سجلوا في آخر 3 بطولات لكأس العالم (2014 - 2018 - 2022) إلى جانب ليونيل ميسي نجم الأرجنتين وكريستيانو رونالدو نجم البرتغال.

وساهم شاكيري في 52% من آخر 25 هدفا دوليا لمنتخب سويسرا في آخر 5 بطولات رئيسية، حيث شارك في 13 هدفا بواقع 9 أهداف مسجلة و4 تمريرات حاسمة.

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وفي أوروبا، فقط شاكيري وكريستيانو رونالدو سجلوا في آخر 5 بطولات رئيسية: كأس العالم 2014 ويورو 2016 وكأس العالم 2018 ويورو 2020 وكأس العالم 2022.

تعرف على معلومات عن شاكيري وبقية لاعبي ومدربي كأس العالم عبر كرنفال في الجول.