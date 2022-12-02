إل بايس: بعد توديع كأس العالم.. نهاية تعاقد دييجو ألونسو مع أوروجواي

كشفت صحيفة "إل بايس" الأوروجويانية أن تعاقد دييجو ألونسو المدير الفني لـ منتخب أوروجواي بنهاية مشوار الفريق بـ كأس العالم 2022.

وودع منتخب أوروجواي كأس العالم من الباب الضيق بفارق الأهداف المسجلة لصالح كوريا الجنوبية رغم الفوز على غانا. (طالع التفاصيل)

وأشار التقرير أن ألونسو عقده ينتهي بنهاية مشوار أوروجواي في كأس العالم.

وتولى ألونسو تدريب أوروجواي في يناير الماضي وقاد الألبيسيلستي في آخر 4 مباريات بتصفيات كأس العالم للفوز وحصد بطاقة التأهل للمونديال.

وسبق أن صرّح إيجناسيو ألونسو رئيس اتحاد أوروجواي قبل أيام: "بعد كأس العالم سنجلس ونحدد كل شيء".

وأضاف "اتفهم أنه مدرب كبير وقدّم أداءً جيدا للفريق".

خلال 12 مباراة قاد ألونسو، أوروجواي فاز في 8 وتعادل في 2 وخسر 2.















































وفاز منتخب أوروجواي على غانا اليوم الجمعة بهدفين دون رد في ملعب الجنوب في ثالث جولات كأس العالم 2022 ضمن منافسات المجموعة الثامنة.

لكن الفوز لم يكن كافيا لأن أورجواي ودعت كأس العالم من دور المجموعات لأول مرة منذ نسخة 2002 وتأهل منتخب كوريا الجنوبية رفقة البرتغال.