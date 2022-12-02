لا وجود للثأر لغانا لكن ضحكة لويس سواريز لم تستمر كثيرا بل انهمر في البكاء رغم الانتصار.

وفاز منتخب أوروجواي على غانا اليوم الجمعة بهدفين دون رد في ملعب الجنوب في ثالث جولات كأس العالم 2022 ضمن منافسات المجموعة الثامنة.

لكن الفوز لم يكن كافيا لأن أورجواي ودعت كأس العالم من دور المجموعات لأول مرة منذ نسخة 2002 وتأهل منتخب كوريا الجنوبية رفقة البرتغال.

أهدر أندري أيو ركلة جزاء لغانا في الدقيقة 21 تصدى لها الحارس جوليان ألفاريز في الدقيقة 21.

وسجل جيورجيان دي أراسكايتا الهدف الأول لأوروجواي بعد ركلة الجزاء المهدرة بخمس دقائق فقط.

وفي الدقيقة 32 أضاف دي أراسكايتا هدفا ثانيا له ولمنتخب بلاده.

بتلك النتيجة تصدر منتخب البرتغال المجموعة بست نقاط.

فيما احتل منتخب كوريا الجنوبية المركز الثاني بأربع نقاط وتأهل لدور الـ16 بسبب أفضلية الأهداف المسجلة عن أوروجواي.

فيما احتل منتخب غانا المركز الرابع والأخير بثلاث نقاط.

سواريز يبكي

قبل المباراة ظهر الشقيقان أندري وجوردان أيو وهما يصافحان سواريز بطريقة باهتة بعدما حادثته الشهيرة بمنع الكرة من دخول المرمى في ربع نهائي كأس العالم 2010 ولمسه لها بيده.

سواريز أكد قبل المباراة الحالية أنه لن يعتذر عن تلك الحادثة.

وكادت غانا تثأر لكن أندري أيو سدد ركلة الجزاء بطريقة سيئة وتصدى له سيرجيو ألفاريز.

وبعدها تسبب سواريز في تسجيل الهدف الأول لمنتخب بلاده بل وصنع الثاني.

وظهر سواريز يضحك كثيرا طوال أحداث المباراة.

لكن في الدقائق الأخيرة من المباراة وفور استبداله وعلمه بتسجيل كوريا الجنوبية لهدف الانتصار على البرتغال ظل يبكي.

وطلب الحصول على ركلة جزاء بداعي عرقلة إدينسون كافاني لكن الحكم لم يحتسب أي شيء.

وفي النهاية انهمر سواريز في البكاء فور إطلاق صافرة نهاية المباراة وتأكد إقصاء منتخب بلاده رسميا.

التشكيل

تواجد سواريز في هجوم أوروجواي رفقة داروين نونيز.

وبدأ منتخب غانا الهجوم بلاعب وحيد هو إنياكي ويليامز مع وجود خماسي في الوسط بقيادة توماس بارتي.

مباراة الثأر🔥 تغيير واحد فقط في تشكيل النجوم السوداء، إينياكي ويليامز يقود هجوم غانا 🇬🇭✅ لويس سواريز يقود هجوم أوروجواي 🇺🇾✅#في_المونديال pic.twitter.com/mbdngYcbT7 — FilGoal (@FilGoal) December 2, 2022

ملخص المباراة

ظل الهدوء يسيطر على المباراة وجاء التهديد الأول في الدقيقة 16 حينما تصدى حارس أوروجواي لتسديدة من جوردان أيو ثم متابعة محمد قدوس.

لكن الحكم ذهب لمتابعة لقطة التدخل بين الحارس وبين قدوس واحتسب ركلة جزاء لغانا.

وأهدر أيو ركلة الجزاء بعدما سددها ضعيفة للغاية.

وكاد منتخب أوروجواي يتقدم في النتيجة لكن محمد ساليسو تألق وشتت تسديدة نونيز من على خط المرمى.

وفي الدقيقة 26 أطلق سواريز تسديدة قوية ارتدت من حارس غانا وتابعها دي أراسكايتا بتسديدة في الشباك ليعلن عن الهدف الأول لأوروجواي.

وفي الدقيقة 32 مرر سواريز بينية إلى دي أراسكايتا الذي أطلق تسديدة قوية على الطائر ليعلن عن الهدف الثاني لبلاده.

وطالب منتخب أوروجواي بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 59 بداعي عرقلة نونيز لكن الحكم لم يحتسب أي شيء بعد العودة لتقنية الفيديو.

وسدد فاكوندو بيليستيري تسديدة قوية مرت بجوار المرمى بقليل.

وأطلق فيدي فالفيردي تسديدة قوية أبعدها حارس غانا.

ورد عليه محمد قدوس بتسديدة قوية تصدى لها ألفاريز.

وكاد إدينسون كافاني يسجل هدفا ثالثا ذهبيا لمنتخب بلاده لكن حارس غانا تألق وتصدى له.

وطالب كافاني بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع لكن الحكم لم يشر لأي شيء.

وتسبب ذلك القرار في غضب عارم من لاعبي أوروجواي.

وتألق حارس أوروجواي أمام تسديدة غانية جديدة.

ولم يحدث جديد لتنتهي المباراة بفوز غير كاف لأوروجواي ليُعلن توديهم للبطولة رفقة غانا رسميا.