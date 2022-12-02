تشكيل البرازيل - تيتي يبدأ أمام الكاميرون بـ 9 تغييرات

الجمعة، 02 ديسمبر 2022 - 19:54

كتب : FilGoal

تيتي - المدير الفني لـ البرازيل

أجرى تيتي المدير الفني لـ منتخب البرازيل 9 تغييرات في تشكيل الفريق لمواجهة الكاميرون في الجولة الثالثة لحساب المجموعة السابعة من كأس العالم 2022.

ويبدأ إيدر ميليتاو وفريد فقط من مباراة سويسرا الماضية في تشكيل السامبا.

ميليتاو في المباراة الماضية شارك كظهير أيمن واليوم كقلب دفاع، ويتواجد فريد في وسط الملعب.

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سيناريوهات التأهل - المجموعة السابعة.. طريق الكاميرون الوحيد نحو النهائي الإفريقي

تشكيل البرازيل:

حراسة المرمى: إيدرسون مورايش

الدفاع: داني ألفيش – إيدر ميليتاو – بريمير – أليكس تيليس

الوسط: فابينيو – فريد

أمامهما: أنتوني – رودريجو – جابريل مارتينيلي

الهجوم: جابريل جيسوس

ويغيب عن القائمة كل من نيمار ودانيلو وأليكس ساندرو بسبب الإصابة.

وتأهل منتخب البرازيل بالفعل من الجولة الماضية عقب الانتصار صربيا وسويسرا في الجولتين الأولى والثانية.

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