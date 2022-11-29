سيناريوهات التأهل - المجموعة السابعة.. طريق الكاميرون الوحيد نحو النهائي الإفريقي

غادر منتخب البرازيل صراع التأهل بفوزين متتاليين على صربيا 2-0 وسويسرا 1-0 ليتأهل مباشرة إلى دور الـ 16.

الجولة الأولى شهدت فوز سويسرا على الكاميرون 1-0، فيما تعادل الكاميرون وصربيا 3-3 في الجولة الثانية.

صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم توقع نهائيا إفريقيا خالصا لكأس العالم بين الكاميرون والمغرب.. ولكن كيف نضمن تأهل الكاميرون إلى دور الـ 16؟

ماذا يمكن أن يحدث ومن سيتأهل في الجولة الثالثة؟

أولا.. لنتعرف على وسائل حسم التأهل في حال التساوي في النقاط بين فريقين أو أكثر بالترتيب:

1- فارق الأهداف

2- عدد الأهداف المسجلة

3- المواجهات المباشرة

(لأكثر من فريقين، يتم حساب نقاط المواجهات بين الفرق محل النزاع، ثم فارق الأهداف في هذه المباريات)

4- اللعب النظيف (الإنذار يكلف نقطة واحدة - الطرد بالإنذار الثاني يكلف 3 - الطرد المباشر يكلف 4 - بطاقة صفراء ثم طرد مباشر يكلف 5)

5- القرعة

ثانيا.. وضع المجموعة الحالي:

1- البرازيل: 6 نقاط – 3 أهداف مقابل 0 - فارق الأهداف (+3)

2- سويسرا: 3 نقاط – هدف مقابل هدف - فارق الأهداف (0)

3- الكاميرون: نقطة – ثلاثة أهداف مقابل 4 أهداف - فارق الأهداف (-1)

4- صربيا: نقطة – ثلاثة أهداف مقابل خمسة - فارق الأهداف (-2)

ثالثا.. المواجهات المتبقية في التاسعة مساء 2 ديسمبر:

البرازيل × الكاميرون

صربيا × سويسرا

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رابعا.. احتمالات التأهل:

سويسرا:

1- الفوز على صربيا

يعني التأهل مباشرة دون النظر لنتائج أخرى.. فرصة الصدارة مرهونة بخسارة البرازيل بما يجعل فارق الأهداف لصالح سويسرا.

2- التعادل مع صربيا

يعني التأهل إذا لم تفز الكاميرون على البرازيل بنتيجة تكفي لتعويض فارق الأهداف (فارق هدف بعدد أهداف أكبر من سويسرا، أو فارق هدفين مباشرة).

3- الخسارة أمام صربيا

خروج مباشر دون النظر لاعتبارات أخرى.

الكاميرون:

1- الفوز على البرازيل

تأهل مرهون بعدم فوز سويسرا على صربيا، وعدم فوز صربيا على سويسرا بنتيجة تجعل فارق الأهداف في صالحها، وفي حال تعادلهما تحتاج الكاميرون لتفادي التساوي مع سويسرا في عدد الأهداف المسجلة، لأنها تملك أفضلية المواجهات المباشرة.

2- التعادل أو الخسارة أمام البرازيل

خروج مباشر دون النظر لاعتبارات أخرى.

صربيا:

1- الفوز على سويسرا:

يضمن التأهل إذا لم تفز الكاميرون على البرازيل بما يحفظ لها فارق الأهداف أو عددها.

إذا تساوت النقاط وفارق الأهداف وعدد الأهداف بين صربيا والكاميرون، سيحتكمان للعب النظيف.

2- التعادل أو الخسارة أمام سويسرا:

خروج مباشر دون النظر لاعتبارات أخرى.