مؤتمر لاعب أمريكا: سنستعين بمنتخب تونس للفوز على هولندا

تحدث تايلر آدامز لاعب منتخب أمريكا عن المواجهة ضد هولندا في دور الـ 16 لبطولة كأس العالم 2022 معتبرا أن مباراة تونس ضد فرنسا يمكنها أن تستخدم كحافز للفريق الأمريكي.

وقال آدامز في المؤتمر الصحفي: "يمكننا النظر للعديد من المباريات في كأس العالم حتى الآن واستخدامهم كحافز".

وأضاف "بعض الفرق غير المرشحة فازت وهذا يظهر أن هذه المباريات تتعلق باللحظات المعينة والتركيز طوال الدقائق التسعين".

وأوضح "يمكن للمباراة أن تطول عن ذلك أمام هولندا لذلك يجب أن نحرص على التركيز طوال المباراة".

وتابع "أداء تونس أمام فرنسا كان رائعا ومفعم بالطاقة ونريد محاكاة ذلك غدا".

وفاز منتخب تونس على فرنسا بهدف دون رد في الجولة الأخيرة لدور المجموعات ليصل إلى نقطته الرابعة، ولكنها لم تكن كافية للتأهل بالنظر لفوز أستراليا على الدنمارك والذي رفع رصيدها إلى 6 نقاط.

وعن الدعم الجماهيري في الولايات المتحدة الأمريكية قال آدامز: "والدي مدرس وكلهم يشاهدون المباريات في كل مكان بما في ذلك المدارس".

وواصل "أحظى بمقاطع فيديو من العائلة ومن المهم رؤية كيف يشجع الناس اللعبة، وكلما تقدمنا في البطولة كلما جمعنا تشجيعا أكبر".

واختتم "يمكننا اللعب بطريقة جذابة وتمثيل البلاد بأفضل طريقة ممكنة وهكذا سيأتي الدعم".

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وتأهل منتخب أمريكا بـ 5 نقاط من فوز على إيران وتعادلين مع إنجلترا وويلز، لينال المركز الثاني ويواجه منتخب هولندا متصدر المجموعة الأولى.

وتقام المباراة غدا -السبت- في الخامسة بتوقيت القاهرة، على استاد خليفة الدولي، ويلتقي الفائز منهما بالفائز من الأرجنتين وأستراليا.

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