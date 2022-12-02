الثاني من ذئاب الجبل.. لويس إدوارد رجل مباراة المقاولون العرب وسيراميكا

حصد الكولومبي لويس إدوارد جائزة رجل مباراة المقاولون العرب ضد سيراميكا كليوباترا لحساب الجولة الخامسة من الدوري المصري.

وانتصر ذئاب الجبل على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم على ملعب المقاولون العرب. (طالع التفاصيل)

وبات الكولومبي ثاني لاعب من ذئاب الجبل يحصد جائزة رجل المباراة بعد محمود أبو السعود في الجولة الثانية.

حقق نادي المقاولون العرب أول انتصاراته خلال الموسم الحالي من مسابقة الدوري.

وسجل عبد الرحمن خالد "جبنة" وجوزيف أوشايا هدفي المقاولون العرب فيما أحرز محمد عادل هدف سيراميكا كليوباترا.

سيراميكا كليوباترا تلقى الهزيمة الثالثة على التوالي من اصل 4 مباريات خاضها الفريق بالموسم الجاري.

ورفع المقاولون العرب رصيده إلى 6 نقاط في المركز السابع، فيما توقف رصيد سيراميكا كليوباترا عند 3 نقاط في المركز الـ14.

ماذا قدم لويس إدوارد أمام سيراميكا؟

دقائق:90

صناعة هدف: 1

تمريرات صحيحة: 11 من 29

لمس الكرة: 51

عرضيات صحيحة: 1 من 2

فوز بصراعات ثنائية: 8 من 8

فوز بصراعات هوائية: 1 من 6

حصول على أخطاء: 5