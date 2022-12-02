الانتصار الأول.. المقاولون العرب يفوز على سيراميكا كلوباترا في الوقت القاتل

حقق نادي المقاولون العرب أول انتصاراته خلال الموسم الحالي من مسابقة الدوري.

وفاز المقاولون العرب على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت ضمن خامس جولات الدوري.

وسجل عبد الرحمن خالد "جبنة" وجوزيف أوشايا هدفي المقاولون العرب فيما أحرز محمد عادل هدف سيراميكا كليوباترا.

سيراميكا كليوباترا تلقى الهزيمة الثالثة على التوالي من اصل 4 مباريات خاضها الفريق بالموسم الجاري.

ورفع المقاولون العرب رصيده إلى 6 نقاط في المركز السابع، فيما توقف رصيد سيراميكا كليوباترا عند 3 نقاط في المركز الـ14.

هدف عالمي

بدا المقاولون العرب بهجوم ضاغط وسدد عمر فتحي من خارج منطقة الجزاء لصالح المقاولون العرب لكنها بعيدة عن المرمى.

ولاحظ عبد الرحمن خالد تقدم محمد بسام حارس مرمى سيراميكا ليسدد كرة من بعد دائرة وسط الملعب بقليل ومن ثم تسكن الكرة داخل الشباك في الدقيقة 37 من المباراة.

وكاد أن يضاعف المقاولون العرب النتيجة من انفراد تام من لويس إدوارد الذي راوغ مدافه سيراميكا ومن ثم سدد كرة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها حارس المرمى محمد بسام.

وحاول سيراميكا التعديل عن طريق كرة عرضية من الطرف الأيسر أرسلها محمد إبراهيم على رأس أحمد يسار ريان الذي سدد كرة بعيدة عن المرمى.

وعدل سيراميكا كليوباترا النتيجة من كرة عرضية من مخالفة من خارج منطقة الجزاء عن طريق محمد شكري على رأس محمد عادل لاعب الذي سدد الكرة داخل الشبتاك

وانطلق لويس إدوارد ومرر إلى جون أوكلي الذي انفرد بالمرمى وسدد كرة تصدى لها حارس المرمى محمد بسام بنجاح.

وسجل جوزيف أوشايا الهدف الثاني لناي المقاولون العرب بضربة رأسية متقنة في الدقيقة 84، لينتهي اللقاء بفوز ذئاب الجبل.