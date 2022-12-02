تشكيل طلائع الجيش - خالد قمر يقود كتيبة محمد يوسف في ظهوره الأول

الجمعة، 02 ديسمبر 2022 - 18:02

كتب : FilGoal

طلائع الجيش

أعلن محمد يوسف المدير الفني لفريق طلائع الجيش تشكيله الأول والذي سيواجه به الأهلي في الجولة الخامسة من الدوري المصري.

ويلتقي الأهلي وطلائع الجيش على استاد الأهلي WE السلام في السابعة مساءً.

وتولى يوسف تدريب طلائع الجيش خلفا لعلاء عبد العال الذي رحل بعد نهاية الجولة الثالثة.

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ويبدأ خالد قمر في هجوم الفريق وهو هدافه برصيد هدفين.

وجاء تشكيل طلائع الجيش:

حراسة المرمى: عمر رضوان

الدفاع: أحمد أيمن منصور – خالد سطوحي – محمد فتح الله

الوسط: أحمد متعب – عبد الرحمن "شيكا" – إسلام محارب – أحمد عبد الرحمن

الهجوم: كريم طارق – خالد قمر – أحمد سمير

وجاءت دكة البدلاء: عماد السيد – محمد سمير – علي الزاهدي – محمد حتحوت – موسيس – محمود وحيد – محمد شحاتة – عربي بدر – يحيى حامد

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 9 نقاط في جدول ترتيب الدوري له ومباراة مؤجلة.

بينما يحتل طلائع الجيش المركز الحادي عشر برصيد 4 نقاط من 3 مباريات.

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