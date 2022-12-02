الهاني سليمان رجل مباراة سموحة والإسماعيلي

الجمعة، 02 ديسمبر 2022 - 17:39

كتب : FilGoal

الهاني سليمان حارس سموحة

حصد الهاني سليمان حارس مرمى سموحة جائزة رجل المباراة في لقاء فريقه ضد الإسماعيلي لحساب الجولة الخامسة من الدوري المصري.

وانتصر سموحة بهدف دون رد على الإسماعيلي في اللقاء الذي أقيم على استاد الإسماعيلية. (طالع التفاصيل)

ويعد الحارس المخضرم ثالث لاعب من سموحة يحصد جائزة رجل المباراة في الدوري.

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فسبقه كل من أحمد مصطفى في الجولة الأولى ثم صديق أوجولا في الجولة الثانية.

وبهذه النتيجة تجمد رصيد الإسماعيلي في المركز الـ16 برصيد نقطة واحدة.

فيما يحتل سموحة المركز الـ11 في ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 5 نقاط.

ماذا قدم الهاني ضد الإسماعيلي؟

دقائق: 90

تصديات: 2

تمريرات صحيحة: 11 من 35

بطاقات صفراء: 1

سموحة الدوري المصري الهاني سليمان في الدوري الإسماعيلي
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