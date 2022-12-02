بخطأ فادح.. الإسماعيلي يتلقى هزيمته الثالثة على التوالي في الدوري أمام سموحة

تستمر نتائج الإسماعيلي السلبية في الدوري المصري بعد الخسارة أمام سموحة على استاد الإسماعيلية في الجولة الخامسة من الدوري المصري.

وفاز سموحة بالمباراة بهدف وحيد عن طريق إليا سيلا عند الدقيقة 26.

ولم يحقق الإسماعيلي أي انتصار حتى الآن في الدوري المصري، إذ خسر في 3 مباريات وتعادل واحدة أمام فاركو.

وبهذه النتيجة تجمد رصيد الإسماعيلي في المركز الـ16 برصيد نقطة واحدة.

فيما يحتل سموحة المركز الـ11 في ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 5 نقاط.

أحداث المباراة

بدأت المباراة بضغط متكافيء من الطرفين، لكن جاءت أول تهديد على المرمى عند الدقيقة 18 عن طريق أحمد مدبولي الذي إخترق منطقة جزاء سموحة من اليسار لكن الدفاع يشتتها خارج الملعب.

وشهد اللقاء أول أهدافه عند الدقيقة 26 بعد خطأ من جانب حارس محمود فوزي استغله إليا سيلا وأطلق تسديدة متقنة إلى داخل الشباك.

وقبل دقائق م نهاية الشوط الأول، سدد باسم مرسي لاعب الإسماعيلي من داخل يسار منطقة جزاء سموحة تصدى لها الحارس بثبات.

ومع بداية الشوط الثاني، حاول الإسماعيلي إدارك التعادل عن طريق تسديدة قوية من جانب عبد الرحمن مجدي لكن مرت بمحاذاة القائم الأيمن لمرمى الحارس الهاني سليمان.

وعاد الإسماعيلي من جديد وهدد مرمى سموحة عن طريق محمد مخلوف من خارج حدود منطقة الجزاء مرت بشكل بعيد أعلى العارضة العلوية لمرمى الحارس الهاني سليمان.

وقبل أن تلفظ المباراة أنفاسها الأخيرة، سدد صالح جمعه كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها الحارس الهاني سليمان على مرتين.