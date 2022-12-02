مؤتمر سكالوني: لا أتفق مع ترشيح أستراليا للفوز.. وموقف دي ماريا مجهول

الجمعة، 02 ديسمبر 2022 - 15:49

كتب : FilGoal

ميسي مع سكالوني - الأرجنتين

لا يتفق ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين مع ما يثار حول أن منافسه المقبل في كأس العالم 2022 أستراليا غير مرشح للفوز.

ويلتقي منتخب الأرجنتين بمنافسه أستراليا غدا السبت في ملعب أحمد بن علي في دور الـ16 من كأس العالم.

وتحدث سكالوني في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الجمعة قائلا: "مران الأمس كنا فقط نحلل أستراليا والآن سنتدرب وتتضح لنا الصورة بشكل أكبر وليس فقط عن موقف آنخيل دي ماريا بل عن البقية".

وعن هل يتفق مع أن أستراليا غير مرشحة للفوز قال: "لا أتفق مع ذلك، كرة القدم 11 لاعبا ضد 11".

وأكمل "لديهم العديد من اللاعبين الجيدين وسنحاول خلق فكرة للعب مثلما لعبنا في المباريات الأخيرة وننفذها".

وواصل "لدينا فكرة عن الطريقة التي سنلعب بها ولكن من الصعب تحديد عناصر الفريق لأن الراحة ضرورية وسنرى حالة جميع اللاعبين".

وبسؤاله عن موقف دي ماريا من اللعب غدا قال: "لا أعرف فلم أكن أعلم أنه أصيب بتقلص عضلي، لقد خرج من مباراة بولندا يعاني من بعض الانزعاج ولكن التقلص كلمة أخرى، لنرى تأثير الراحة وسنرى موقفه خلال مران اليوم".

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