وهبي الخزري يعلن اعتزاله الدولي مع تونس

أعلن وهبي الخزري لاعب تونس اعتزاله الدولي لـ كرة القدم عقب الخروج من دور مجموعات كأس العالم 2022.

وهبي الخزري النادي : مونبلييه تونس

وودع منتخب تونس منافسات كأس العالم 2022 بعدما حل ثالثا في ترتيب المجموعة الرابعة خلف فرنسا وأستراليا.

وقال الخزري عبر مقطع فيديو مصور لـ بي إن سبورتس الفرنسية: "أعتقد أنه الوقت الصحيح للقيام بذلك، أنا فخور بما قدمته لبلدي خلال السنوات الماضية، وأعتقد أن مستقبل هذا الجيل مشرق".

وأضاف "الفوز على فرنسا والتسجيل أمامهم كانت أحد أفضل اللحظات في مسيرتي. أشكر كل اللاعبين الذين وقفوا بجانبي في الأوقات الجيدة والسيئة".

سجل الخزري هدفا في فوز تونس التاريخي أمام فرنسا ليصبح أول منتخب عربي يفوز على الديوك.

وأصبح ذلك الهدف هو الثالث للخزري في تاريخ مشاركاته في كأس العالم ليصبح هداف العرب في المونديال بالتساوي مع الثنائي السعودي سامي جابر وسالم الدوسري.

وأصبح الخزري هو أول لاعب في تاريخ تونس الذي يسجل هدفا على الأقل في نسختين من المونديال.

الخزري (31 عاما) ولد في فرنسا لكنه اختار تمثيل تونس في سن الـ 22 عاما.

وخاص المهاجم التونسي 74 مباراة بقميص المنتخب، نجح خلالها في تسجيل 25 هدفا وصناعة 14 آخرين.

ويلعب الخزري في صفوف مونبلييه الفرنسي، وشارك الموسم الحالي في 17 مباراة وسجل 5 أهداف.