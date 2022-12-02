جريليش يعتذر لـ ألميرون: أشعر بالندم.. قلت هذه التعليقات عندما كنت مخمورا

الجمعة، 02 ديسمبر 2022 - 12:15

كتب : FilGoal

جاك جريليش

قّدم جاك جريليش اعتذاره لـ ميجيل ألميرون نجم نيوكاسل يونايتد بعد التصريحات غير المهنية التي قالها عنه الصيف الماضي.

جاك جريليش

النادي : مانشستر سيتي

ميجيل ألميرون

النادي : نيوكاسل يونايتد

مانشستر سيتي

وجاء ذلك خلال مقابلة أجراها مع "تليجراف" في مقر تدريبات منتخب إنجلترا بـ كأس العالم 2022 في مدينة الوكرة بقطر.

وقال جريليش: "لم يسبق لي أن تحدثت عن هذا الأمر، لكن دعني أوضح ذلك. أشعر بالندم بخصوص ذلك لقد كنت مخمورا وأحيانا أفعل بعض الأشياء الغبية، أنا آسف لذلك".

وأضاف "أنا منبهر من ردة الفعل التي أبداها عندما ظهر في مقابلة وتمنى لي الخير، فكرت يا له من رجل. إذا كان هذا أنا وقال أحدهم ذلك عني، ربما كنت سأبدي ردة فعل عكس ذلك تمامًا".

وتابع "لقد قمت بإرسال رسالة إلى مات تارجيت (لاعب أستون فيلا) لأنني كنت قريبا منه هناك وقلت له "هل يمكنك مراسلته وتقول إنني أعتذر، من الواضح أنني لم أقصد ذلك".

وواصل "عندما أنظر إلى الوراء، أعرف أنه شيء لم يكن يجب أن أقوله. لم أكن أدرك أنّ الفيديو سينتشر، اعتقدت أنه كان خاصًا. ولكن حتى إذا كان كذلك لا يجب أن أقول ذلك لأنه زميلي".

ماذا حدث؟

في الجولة الأخيرة من الموسم الماضي، تأخر مانشستر سيتي أمام أستون فيلا بهدفين دون رد وكاد يخسر لقب الدوري نتيجة لذلك.

خرج الجزائري رياض محرز في الدقيقة 56 وحل رحيم سترلينج بدلا منه، وانقلبت النتيجة لاحقا إلى فوز سيتي 3-2 وتتويجه باللقب.

وأثناء الاحتفالات بالتتويج، قال جريليش لزميله البرتغالي برناردو سيلفا "محرز كان يجب أن يخرج في أسرع وقت، لقد لعب مثل ألميرون".

ألميرون بذلك الموسم لم يسجل سوى هدفا وحيدا في 32 مباراة بالدوري.

وخلال الموسم الحالي، خرج ألميرون في مقابلة تليفزيونية مع سكاي سبورتس وتم سؤاله: "هل ألهمتك التعليقات التي قالها جاك جريليش في الصيف؟".

ليرد ألميرون قائلا: "لا أعتقد أن أي شيء قاله جاك له علاقة بأي شيء يخص المستوى العظيم الذي نظهره الآن كفريق".

وأضاف "جاك لاعب عظيم في المقام الأول وأتمنى له الأفضل كما أفعل دائما، هذا النجاح يعود للعمل الجاد".

مانشستر سيتي جاك جريليش ألميرون
نرشح لكم
لعدم كفاية الأدلة.. ليفربول يغلق تحقيقه حول إلقاء عملات معدنية على جوارديولا تقارير: جزائري ومغربي على رادار ليفربول كولو توريه يتولى تدريب ويجان تقرير: ليفربول وإيفرتون يتصارعان على ضم محمد قدوس كأس الاتحاد الإنجليزي - سيتي يصطدم بتشيلسي .. ومواجهات قوية بين أندية الدوري الممتاز بورنموث يعلن اسم مدربه الجديد ديلي ميل: منافسة سعودية قطرية على شراء ليفربول وزير الرياضة السعودي: سندعم عروض القطاع الخاص لشراء مانشستر وليفربول
أخر الأخبار
كورتوا: نحن لم نحقق شيئا ليطلق علينا الجيل الذهبي لـ بلجيكا 10 دقيقة | قطر 2022
تشكيل الدوري – باسم مرسي ومدبولي يقودان هجوم الإسماعيلي.. ورباعي في وسط سموحة 12 دقيقة | الكرة المصرية
دغموم: التعادل أمام الزمالك مهم معنويا.. ولم أكن جاهزا في مباراة الكأس 48 دقيقة | الكرة المصرية
وهبي الخزري يعلن اعتزاله الدولي مع تونس 55 دقيقة | قطر 2022
برونو سافيو: توقعت التسجيل في الزمالك.. ومونديال الأندية أحد أحلامي مع الأهلي ساعة | الكرة المصرية
جريليش يعتذر لـ ألميرون: أشعر بالندم.. قلت هذه التعليقات عندما كنت مخمورا 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
الجلاسي: حضرنا لمباراة الزمالك جيدا.. والمصري سيتحسن 2 ساعة | الكرة المصرية
بوسكيتس: كنا نتمنى صدارة المجموعة.. المغرب فريق صعب 2 ساعة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: الاتحاد الإيراني يخاطب فيفا لمعاقبة أمريكا بسبب لفظ الجلالة 2 انتهت كأس العالم - السعودية (1)-(2) المكسيك.. وداعا للثنائي الأخضر 3 سرقة غير مكتملة (2) 4 وكيله: الجزيري سيتخذ كافة الإجراءات القانونية بسبب ما يقال عنه