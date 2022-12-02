جريليش يعتذر لـ ألميرون: أشعر بالندم.. قلت هذه التعليقات عندما كنت مخمورا

قّدم جاك جريليش اعتذاره لـ ميجيل ألميرون نجم نيوكاسل يونايتد بعد التصريحات غير المهنية التي قالها عنه الصيف الماضي.

وجاء ذلك خلال مقابلة أجراها مع "تليجراف" في مقر تدريبات منتخب إنجلترا بـ كأس العالم 2022 في مدينة الوكرة بقطر.

وقال جريليش: "لم يسبق لي أن تحدثت عن هذا الأمر، لكن دعني أوضح ذلك. أشعر بالندم بخصوص ذلك لقد كنت مخمورا وأحيانا أفعل بعض الأشياء الغبية، أنا آسف لذلك".

وأضاف "أنا منبهر من ردة الفعل التي أبداها عندما ظهر في مقابلة وتمنى لي الخير، فكرت يا له من رجل. إذا كان هذا أنا وقال أحدهم ذلك عني، ربما كنت سأبدي ردة فعل عكس ذلك تمامًا".

وتابع "لقد قمت بإرسال رسالة إلى مات تارجيت (لاعب أستون فيلا) لأنني كنت قريبا منه هناك وقلت له "هل يمكنك مراسلته وتقول إنني أعتذر، من الواضح أنني لم أقصد ذلك".

وواصل "عندما أنظر إلى الوراء، أعرف أنه شيء لم يكن يجب أن أقوله. لم أكن أدرك أنّ الفيديو سينتشر، اعتقدت أنه كان خاصًا. ولكن حتى إذا كان كذلك لا يجب أن أقول ذلك لأنه زميلي".

ماذا حدث؟

في الجولة الأخيرة من الموسم الماضي، تأخر مانشستر سيتي أمام أستون فيلا بهدفين دون رد وكاد يخسر لقب الدوري نتيجة لذلك.

خرج الجزائري رياض محرز في الدقيقة 56 وحل رحيم سترلينج بدلا منه، وانقلبت النتيجة لاحقا إلى فوز سيتي 3-2 وتتويجه باللقب.

وأثناء الاحتفالات بالتتويج، قال جريليش لزميله البرتغالي برناردو سيلفا "محرز كان يجب أن يخرج في أسرع وقت، لقد لعب مثل ألميرون".

ألميرون بذلك الموسم لم يسجل سوى هدفا وحيدا في 32 مباراة بالدوري.

وخلال الموسم الحالي، خرج ألميرون في مقابلة تليفزيونية مع سكاي سبورتس وتم سؤاله: "هل ألهمتك التعليقات التي قالها جاك جريليش في الصيف؟".

ليرد ألميرون قائلا: "لا أعتقد أن أي شيء قاله جاك له علاقة بأي شيء يخص المستوى العظيم الذي نظهره الآن كفريق".

وأضاف "جاك لاعب عظيم في المقام الأول وأتمنى له الأفضل كما أفعل دائما، هذا النجاح يعود للعمل الجاد".