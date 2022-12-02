السعودية تسلم ملف استضافة كأس آسيا للسيدات 2026

الجمعة، 02 ديسمبر 2022 - 11:06

كتب : FilGoal

كأس آسيا للسيدات

سلم الاتحاد السعودي لكرة القدم الملف النهائي لاستضافة نهائيات كأس آسيا للسيدات 2026، وذلك إلى نظيره الاتحاد الآسيوي.

وتتنافس السعودية مع ملفات ستقدمها الأردن وأستراليا وأوزبكستان لاستضافة منافسات البطولة.

ويتضمن الملف السعودي متطلبات البطولة وشروطها ومعاييرها، بالإضافة إلى الفعاليات والأحداث الرياضية الإقليمية والعالمية التي استضافتها المملكة على مدى الأعوام القليلة الماضية.

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وقال ياسر بن حسن المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم: "استعددنا منذ وقت مبكر لهذه البطولة وفق أعلى مستويات التنظيم، والملف السعودي شامل ومليء بالتفاصيل التي ستثري بطولة كأس آسيا لكرة القدم للسيدات 2026، وواثقون من ارتفاق فرص الفوز بالاستضافة".

وأوضح أن المملكة من خلال استضافة نهائيات كأس آسيا لكرة القدم للسيدات 2026، لا تستهدف فقط نشر اللعبة أو التمثيل المشّرف في البطولات.

ومن المقررأن يتخذ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قراره والإعلان عن الدولة المستضيف للبطولة في العام المقبل 2023.

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم المنتخب السعودي
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