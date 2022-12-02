تقرير تونسي: معلول وساسي على رأس 4 نجوم يعتزلون دوليا

الجمعة، 02 ديسمبر 2022 - 10:44

كتب : FilGoal

علي معلول - تونس - فرنسا

اتخذ 4 لاعبين من المنتخب التونسي قرارا باعتزال اللعب دوليا عقب الخروج من دور المجموعات بكأس العالم.

وودع منتخب تونس منافسات كأس العالم 2022 بعدما حل ثالثا في ترتيب المجموعة الرابعة خلف فرنسا وأستراليا.

وبحسب إذاعة "ديوان إف إم" التونسية فإن الرباعي، علي معلول (الأهلي) وفرجاني ساسي (الدحيل) ويوسف المساكني (العربي) ووهبي الخزري (مونبيليه) قرر اعتزال اللعب دوليا.

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وأوضحت أن الرباعي اتخذ القرار بعد نهاية مشوار منتخب تونس في كأس العالم 2022 بقطر.

وأشارت إلى أن من المنتظر أن يعلن هؤلاء اللاعبين عن قرارهم في الفترة المقبلة بعد مسيرة طويلة قضونها مع المنتخب التونسي.

وكان معلول مدافع الأهلي قد علق على توديع منتخب بلاده لكأس العالم 2022 رغم الفوز على نظيره الفرنسي حامل اللقب في ختام دور المجموعات.

وشارك معلول لأول مرة كأساسي في مونديال قطر بالمباراة التي انتصر فيها نسور قرطاج على الديوك بهدف، لكن الفريق احتل المركز الثالث في المجموعة وودع المسابقة.

وقال معلول: "أردنا أن نلعب على آخر فرصة أمامنا ضد أبطال العالم. أردنا على الأقل، إذا لم يحالفنا الحظ في التأهل، أن نخرج بصورة مشرفة تليق بنسور قرطاج".

وأضاف مدافع الأهلي في تصريحات نشرها الاتحاد التونسي لكرة القدم "نعتذر للجماهير التونسية، لأننا لم نتمكن من التأهل لدور الـ16".

وتابع "كان من الممكن أن نتأهل للدور الثاني بعد أن حققنا انتصارا ثمينا على حامل اللقب لكن من المؤسف أن مصيرنا لم يكن بأيدينا".

وأردف "كنا ننتظر أن تكون نتيجة مباراة أستراليا والدنمارك في صالحنا لكن للأسف تبخر الحلم بفوز أستراليا".

وواصل "بدأنا المونديال بشكل جيد بتحقيق التعادل مع الدانمارك لكننا خسرنا مباراة أستراليا ولذلك كان من الضروري أن نهزم فرنسا من أجل الجماهير التونسية التي حضرت بإعداد كبيرة في قطر".

وأتم "منتخب تونس يظهر بشكل جيد في السنوات الأخيرة، وأتمنى أن يكون القادم أفضل".

وفاز منتخب تونس على فرنسا بهدف دون رد في الجولة الأخيرة من دور المجموعات للمونديال ليودع البطولة.(طالع التفاصيل)

علي معلول فرجاني ساسي وهبي الخزري يوسف المساكني
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