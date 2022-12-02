لويس إنريكي: اليابان تحلق كالطائرات حين لا تملك ما تخسره.. ورأيت كل شيء في كرة القدم

الجمعة، 02 ديسمبر 2022 - 00:32

كتب : FilGoal

لويس إنريكي

تحدث لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا عن الخسارة أمام اليابان بهدفين مقابل هدف وحيد في ختام منافسات المجموعة الخامسة من كأس العالم 2022 في قطر.

وقال لويس إنريكي عقب المباراة: "كان هناك 5 أو 10 دقائق فقط تفوق خلالها منتخب اليابان علينا، عدا ذلك لم تكن هناك ندية".

وأضاف "تحدثنا بين الشوطين عما حدث قبل حدوثه. قلنا إن الشوط الثاني لن يكون مثل الأول وإن منتخب اليابان سيخاطر".

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وأوضح "لقد نالوا فرصتين وتخطونا من خلالهما. لم يكن ذلك مرضيا، لقد تأهلنا بفضل أول مباراتين".

وتابع "لست قلقا، ولكن أعتبر ما حدث صفعة لنلاحظ أن هذا هو كأس العالم، وأن ذلك الأمر وارد الحدوث في الإقصائيات".

وواصل مدرب إسبانيا "أحب دائما التركيز على ما يجب فعله. كنت أرغب في التأهل بالصدارة، ولكنني أعتقد أن اليابان سددت 3 مرات على المرمى. ليس من الضروري أن تهاجم كثيرا ما دمت تسجل الأهداف".

وأكمل لويس إنريكي "كان هناك 5 دقائق من الذعر. سجلوا هدفين وكان بإمكانهم تسجيل المزيد. حين لا يملك فريق مثل اليابان ما يخسره، فهم يحلقون كالطائرات، ثم عاد كل شيء لوضعه الطبيعي".

واختتم "اليابان استحقت الصدارة. هذا يزعجني لأني كنت أريدها. لقد رأيت كل شيء في كرة القدم. كنا نخاطر ولكن كان من الصعب إيجاد المساحات. لا يوجد ما نحتفل به، ومواجهة المغرب ستكون خطرة".

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وتقدم ألفارو موراتا للماتادور، قبل أن يقلب اليابانيون الطاولة بهدفي ريتسو دوان وأو تاناكا.

الفوز منح اليابان صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، يليها منتخب إسبانيا بـ 4 نقاط وفارق الأهداف عن ألمانيا.

ويلعب منتخب إسبانيا ضد المغرب متصدر المجموعة السادسة، فيما يلعب المنتخب الياباني ضد كرواتيا.

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