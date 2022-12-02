باو توريس: تفادي البرازيل لا يهمنا... وهذا رأيي في هدف اليابان الثاني

تحدث باو توريس مدافع منتخب إسبانيا عما أثير بشأن تفادي "لا روخا" لمسار منتخب البرازيل في كأس العالم 2022 عقب الخسارة أمام اليابان 2-1 في ختام منافسات المجموعة الخامسة.

وقال توريس في تصريحاته عقب المباراة: "التأهل مع الخسارة يبدو غريبا، ولكننا حظينا ببطولة جيدة حتى الشوط الأول من هذه المباراة".

وأضاف " لقد نجح منتخب اليابان في التعويض خلال الشوط الثاني، وهذا شيء نحتاج لتصحيحه. الأهم هو أننا تأهلنا".

وأوضح "تم تفادي مسار البرازيل المتوقع (إذا تصدرت مجموعتها وفقا للمتوقع) ولكن هذا يترك الشكوك. في النهاية لا أحد يعرف ما هو الأفضل".

وتابع توريس "ما أراده الفريق كان الفوز، نحن لا نبالي بشأن تفادي الخصوم، والآن لدينا المغرب".

وأخيرا عن الجدل حول خروج الكرة من الملعب في هدف اليابان التاني قال توريس: "مرت سريعا لأول وهلة وحين رأيتها على الشاشة ظهر أنها خرجت، ولكن تقنية الفيديو هنا لسبب ما".

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وتقدم ألفارو موراتا للماتادور، قبل أن يقلب اليابانيون الطاولة بهدفي ريتسو دوان وأو تاناكا.

الفوز منح اليابان صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، يليها منتخب إسبانيا بـ 4 نقاط وفارق الأهداف عن ألمانيا.

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ويلعب منتخب إسبانيا ضد المغرب متصدر المجموعة السادسة، فيما يلعب المنتخب الياباني ضد كرواتيا.

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