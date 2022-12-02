أزبيليكويتا: تركيزنا الآن على المغرب.. ولذلك خرجت بين الشوطين

سيطرت المشاعر المختلطة على تصريحات سيزار أزبيليكويتا لاعب منتخب إسبانيا وفريق تشيلسي، عقب الخسارة أمام اليابان بهدفين مقابل هدف وحيد والتأهل إلى دور الـ 16 في ختام منافسات المجموعة الخامسة لبطولة كأس العالم 2022.

وقال أزبيليكويتا في تصريحاته عقب المباراة: "بالتأكيد كنا نفضل التأهل عن طريق الفوز بالمباراة".

وأضاف "لقد سجل منتخب اليابان هدفين سريعين، ووجدنا صعوبة بعد ذلك، ولكننا تأهلنا ويجب أن نفكر في المباراة التالية الآن".

وأوضح "اليابان فريق حركي للغاية ولديه لاعبين في غاية السرعة ينتظرون اللحظات المناسبة".

وتابع أزبيليكويتا "في الشوط الأول سيطرنا بشكل أفضل ولو سجلنا الهدف الثاني للعبنا بأريحية أكبر. كان هناك الكثير من الضغط ولم نتمكن من إيجاد هدف التعادل".

وواصل ظهير تشيلسي "بعد الخسارة يصعب أن نكون إيجابيين ولكن يجب أن ننظر للأمام. أردنا دائما الفوز بكل مباراة والتأهل في الصدارة".

وأكمل "الآن يجب أن نفكر في مباراة المغرب وأن نركز عليها فقط".

وعن الكدمة التي تعرض لها في الكاحل وتسببت في خروجه بين الشوطين قال أزبيليكويتا ختاما: "لا ينتابني شعور جيد ولكن أتمنى أن أتعافى سريعا".

وأتى داني كارباخال بدلا من أزبيليكويتا كأول تبديلات إسبانيا اضطراريا مع انطلاق الشوط الثاني.

وتقدم ألفارو موراتا للماتادور، قبل أن يقلب اليابانيون الطاولة بهدفي ريتسو دوان وأو تاناكا.

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الفوز منح اليابان صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، يليها منتخب إسبانيا بـ 4 نقاط وفارق الأهداف عن ألمانيا.

ويلعب منتخب إسبانيا ضد المغرب متصدر المجموعة السادسة، فيما يلعب المنتخب الياباني ضد كرواتيا.

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