كأس العالم - موراتا يهز شباك اليابان.. ويدخل تاريخ إسبانيا

الخميس، 01 ديسمبر 2022 - 21:32

كتب : FilGoal

هدف ألفارو موارتا مع إسبانيا أمام اليابان

سجل ألفارو موراتا أول أهداف المنتخب الإسباني أمام اليابان في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لـ كأس العالم 2022.

وبذلك يكون موراتا قد سجل في المباريات الثلاثة لدور المجموعات.

ليصبح أول من يفعل ذلك مع منتخب إسبانيا منذ تيلمو زارا من 1950.

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وسجل منتخب إسبانيا هدفا بالرأس في كأس العالم للمرة الأولى منذ رأسية كارليس بويول في مرمى ألمانيا في 2010.

موراتا سجل هدفه التاسع مع منتخب إسبانيا بين اليورو وكأس العالم ليعادل رقم فرناندو توريس وخلف ديفيد فيا بأربعة أهداف في صدارة هدافي إسبانيا في البطولات الكبرى.

وأصبح موراتا خامس لاعب يصل إلى 30 هدفا دوليا مع منتخب إسبانيا بعد ديفيد فيا وراؤول جونزاليس وفرناندو توريس وديفيد سيلفا.

يذكر أن منتخب إسبانيا فاز في مباراته الأولى على كوستاريكا بسبعة أهداف دون مقابل، قبل أن يتعادل مع ألمانيا بهدف لكل فريق.

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