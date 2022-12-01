تعثر جديد.. الزمالك يتعادل مع المصري في مباراة الأهداف الجميلة

تعادل الزمالك مع المصري اليوم الخميس إيجابيا بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما في خامس جولات الدوري.

وأقيمت المباراة في ملعب برج العرب بعد عدة أيام من فوز الزمالك على المصري في ربع نهائي كأس مصر عن موسم 2021-2022 بهدف دون رد.

افتتح إمام عاشور أهداف المباراة في الدقيقة 20 للزمالك.

وأدرك عبد الرحيم دغموم التعادل للمصري في الدقيقة 36.

وعاد الزمالك للتقدم عن طريق عمرو السيسي في الدقيقة 56.

ولكن أدرك أحمد الشيخ التعادل للمصري عقب أربع دقائق فقط.

وأصبح ذلك التعثر الثاني على التوالي للزمالك في الدوري بعدما تعادل مع إنبي بهدف لمثله في الجولة الماضية.

فيما كان فاز المصري على إنبي آنذاك.

بتلك النتيجة وصل رصيد الزمالك لثماني نقاط يحتل بهم المركز الخامس في جدول الترتيب بفارق نقطة عن الأهلي والاتحاد السكندري أصحاب المركزين الثالث والرابع وخاض كل منهم أربع مباريات.

ويتصدر غزل المحلة الدوري بفارق الأهداف عن فيوتشر بعدما خاض كل منهما أربع مباريات وحصد 10 نقاط.

فيما وصل رصيد المصري لخمس نقاط يحتل بهم المركز الثامن في جدول الترتيب بفارق نقطة عن فاركو السابع ولكن الأخير خاض خمس مباريات مقابل أربعة لمنافسه البورسعيدي.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بهجوم سريع من المصري واستغل مروان حمدي خطأ محمد صبحي حارس الزمالك في التصدي للكرة وسدد ولكن حسام عبد المجيد أنقذ الموقف قبل أن يسجل الفريق البورسعيدي هدفا مبكرا.

وأرسل إمام عاشور بينية إلى مصطفى شلبي لكن محمود جاد خرج من مرماه وأمسك بالكرة سريعا.

ومرة أخرى أرسل إمام عاشور بينية لكن دفاع المصري شتت الكرة قبل وصولها إلى زيزو.

وفي الدقيقة 20 أطلق إمام عاشور تسديدة قوية سكنت الشباك ليعلن عن الهدف الأول للزمالك.

وسدد حسن علي كرة من مسافة بعيدة لكنها مرت لخارج الملعب.

وتلاها تسديدة أخرى من مروان حمدي لكن محمد صبحي كان له بالمرصاد.

وفي الدقيقة 36 أرسل إلياس جلاصي عرضية من الناحية اليمنى قابلها عماد الدين بوبكر برأسية إلى عبد الرحيم دغموم الذي حول الكرة برأسه في الشباك ليدرك التعادل للمصري.

وأجرى الزمالك تبديله الأول بمشاركة يوسف إبراهيم "أوباما" بدلا من عبد الله جمعة.

وأرسل إمام عاشور تمريرة عرضية لكن مصطفى شلبي لم يستطع اللحاق بها.

ومرر مروان حمدي بينية إلى إلياس جلاصي الذي أصبح في موقف انفراد تام بالمرمى لكن عمر جابر استخلص الكرة سريعا وأمسك بها محمد صبحي.

ومن هجمة سريعة أرسل أحمد سيد "زيزو" عرضية قابلها عمرو السيسي بتسديدة ليعلن عن هدف الزمالك الثاني في المباراة في الدقيقة 56.

لكن ما هي إلا أربع دقائق فقط إلا ونجح المصري في إدراك التعادل بعدما مرر دغموم الكرة بالكعب لأحمد الشيخ الذي أطلق تسديدة يسارية زاحفة في الشباك ليدرك التعادل مجددا للمصري.

وأجرى المصري أول تبديلاته في الدقيقة 72 بمشاركة محمد عنتر بدلا من حسين السيد وتبعه بمشاركة إيزي إيميكا بدلا من أحمد الشيخ.

فيما شارك سيف جعفر بدلا من محمد أشرف "روقا" ويوسف أسامة نبيه بدلا من مصطفى شلبي.

وأرسل حسن علي عرضية من الناحية اليسرى قابلها مروان حمدي برأسية وتصدى له محمد صبحي بثبات.

وشارك حسام أشرف بدلا من إمام عاشور في تبديل جديد للزمالك.

وسدد محمد عنتر كرة قوية تصدى لها محمد صبحي.

لم يحدث جديد لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.