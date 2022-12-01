مؤتمر أكانجي: سويسرا أفضل ولا يهم ميتروفيتش أو فلاهوفيتش.. وبرتغاليو سيتي واثقين من الفوز علينا

سيرا على نمط مدربه مراد ياكين، رفض مانويل أكانجي مدافع منتخب سويسرا ومانشستر سيتي الخوض في المسائل السياسية على هامش مواجهة صربيا في ختام دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022.

والتقى الفريقان في كأس العالم 2018، وفاز سوسيرا 2-1، وشهدت المباراة رفع بعض لاعبي سويسرا لعلم ألبانيا، تنديدا بأفعال صربية قديمة.

وقال أكانجي في المؤتمر الصحفي: "لا أعتقد أن ذلك سيملك تأثيرا كبيرا علينا. هذه المباراة ترجع إلى 2018".

وأضاف "في النهاية نحن نلعب كرة القدم. هدفنا غدا هو أخذ النقاط الثلاث وكل تركيزنا سيكون على ذلك".

وتقام مباراة سويسرا وصربيا على استاد 974 في قطر، والتعادل سيكون كافيا لسويسرا حال عدم فوز الكاميرون على البرازيل، وأيضا سيكفي الفوز لتأهل صربيا إن لم تفز الكاميرون.

وعن ذلك قال أكانجي: "يمكن لهذه المباراة أن تصبح فوضوية. هدفنا هو النقاط الثلاث. في نهاية المباراة يجب أن نكون أذكياء إذا كانت نقطة واحدة تكفي".

وتابع "سنكون جاهزين وسنقاتل منذ الدقيقة الأولى. أعتقد أننا الفريق الأفضل على صعيد كرة القدم".

وعن المهاجم الذي يفضل مواجهته بين دوشان فلاهوفيتش مهاجم يوفنتوس وألكساندر ميتروفيتش مهاجم فولام قال: "لا يهم من سيلعب في هجوم صربيا. ميتروفيتش وفلاهوفيتش مهاجمان جيدان".

أما عن حديثه مع الزملاء البرتغاليين من مانشستر سيتي، برناردو سيلفا وجواو كانسيلو وروبن دياز، قال أكانجي: "تحدثنا بالفعل عن ذلك الأمر في مانشستر. كانوا واثقين أنهم سيفوزون علينا (إن التقى الفريقان)، ولكن يجب أن نركز على مباراة الغد أولا".

وتقترب البرتغال من حسم صدارة المجموعة الثامنة، وإذا تأهل منتخب سويسرا بالمركز الثاني سيصطدم الفريقان ببعضهما البعض.

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وفاز منتخب سويسرا على الكاميرون بهدف دون رد، فيما خسر أمام البرازيل بنفس النتيجة.

على الجانب الآخر خسرت صربيا أمام البرازيل 2-0 وتعادلت مع الكاميرون 3-3.

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