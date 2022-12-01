مؤتمر مدرب سويسرا - عن السياسة أمام صربيا ومستجدات شاكيري وسومر

رفض مراد ياكين مدرب منتخب سويسرا الحديث عن المسائل السياسية على هامش مباراة الفريق ضد صربيا، فيما يخص ظهور علم ألبانيا بين أفراد فريقه للتنديد بأفعال صربية قديمة، وهي الواقعة التي ترجع إلى كأس العالم 2018.

وأيضا فيما يخص الجانب الآخر بخصوص كوسوفو التي أعلنت استقلالها عن صربيا، قبل أن يظهر علم قديم للأخيرة داخل غرفة ملابسها يضم كوسوفو كجزء من صربيا، الأمر الذي أثار أزمة في الأيام الأخيرة.

وقال ياكين في المؤتمر الصحفي: "اللاعبون يحترمون بعضهم البعض، ونحن (المدربين) أيضا نحترم بعضنا البعض".

وأضاف "نريد لعب كرة القدم والتركيز على ذلك. مباراة الغد تتعلق فقط بالرياضة".

وسبق للمنتخبان اللعب ضد بعضهما البعض في كأس العالم 2018، وهي المباراة التي انتهت بفوز سويسرا 2-1، وشهدت واقعة رفع العلم الألباني.

وعن إصابة شيردان شاكيري وغيابات أخرى في الفريق قال المدرب: "شاكيري ونواه أوكافور تدربا جيدا وجاهزان للعب".

وأوضح "نيكو إلفيدي ويان سومر عاشا ليلة منشغلة للغاية، ولكنهما سيكونان جاهزان لمباراة الغد أيضا".

وضربت أعراض الإنفلونزا معسكر منتخب سويسرا وفقا لما قاله المدرب، وهو ما ينطبق أيضا على البرازيل.

وتعهد ياكين بخوض مباراة هجومية ضد صربيا قائلا: "من المهم أن نهيمن على هذه المباراة وأن نسيطر على العواطف".

وتابع "صربيا فريق قوي، ولكننا أيضا نملك فريقا قويا ويجب أن نعمل بقوة للوصول إلى دور الـ 16".

وواصل "أتتنا فرص كثيرة أمام الكاميرون، ولم تكن الأمور سهلة أمام البرازيل".

واختتم ياكين" غدا ستكون مباراة مختلفة تماما، حيث يجب أن نلعب بقوة وهجومية أكبر، ولذلك أنا مقتنع بأننا سنملك فرصنا".

وفاز منتخب سويسرا على الكاميرون بهدف دون رد، فيما خسر أمام البرازيل بنفس النتيجة.

على الجانب الآخر خسرت صربيا أمام البرازيل 2-0 وتعادلت مع الكاميرون 3-3.

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وتقام مباراة سويسرا وصربيا على استاد 974 في قطر، والتعادل سيكون كافيا لسويسرا حال عدم فوز الكاميرون على البرازيل، وأيضا سيكفي الفوز لتأهل صربيا إن لم تفز الكاميرون.

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