حكيمي: عبرنا عن قدراتنا وكتبنا التاريخ لـ المغرب

يرى أشرف حكيمي لاعب المنتخب المغربي أن لاعبي أسود الأطلس أثبتوا قدراتهم مجددا في كأس العالم، مشيرا إلى أن الجميع يحلم بتحقيق ما هو أكبر من الصعود للدور ثمن النهائي.

وصعد المنتخب المغربي إلى الدور ثمن النهائي في صدارة المجموعة السادسة من كأس العالم برصيد سبع نقاط.

وينتظر منتخب المغرب صاحب المركز الثاني في المجموعة الخامسة بين إسبانيا وألمانيا وكوستاريكا واليابان.

وقال حكيمي في تصريحات لقناة الكأس: "خلقنا جوا عائليا والكل سعداء بتحقيق هذا الهدف، خلقنا مجموعة منسجمة ونعمل معا في نفس الطريق".

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وأضاف "عبرنا عن قدراتنا في المباريات التي لعبناها، نحلم بتحقيق شيء أكبر من الصعود".

وتابع "كتبنا التاريخ، منذ سنوات كثيرة لم نتخط الدور الأول ونجحنا في ذلك".

وفاز أشرف حكيمي بجائزة رجل مباراة المغرب وكندا.

وواصل "سعداء بهذا الإنجاز، أشكر الجماهير العربية على المساندة وأتمنى أن تستمر".

تأهل تاريخي يستحق عليه منتخب المغرب لقب فخر العرب.

بات منتخب المغرب أول منتخب عربي يتأهل لثمن نهائي كأس العالم مرتين بعد نسخة 1986، متفوقا على الجزائر والسعودية.

وأصبح منتخب المغرب أول منتخب إفريقي وعربي يتأهل لدور الـ 16 من كأس العالم جامعا 7 نقاط.

وأول منتخب عربي يتصدر ترتيب المجموعة في كاس العالم ويتأهل دون خسارة، والثاني إفريقيا بعد نيجيريا في 1998.

وللمرة الثانية يتأهل منتخبان من إفريقيا لثمن نهائي كأس العالم بعد نسخة 2014 والعدد مرشح للزيادة حال تفوق كاميرون وغانا غدا الجمعة.

ولأول مرة يحقق منتخب المغرب انتصارين في نفس النسخة من كأس العالم وهو نفس العدد الذي حققه الفريق خلال 16 مباراة سابقة.

وتساوى منتخب المغرب مع السعودية برصيد 4 انتصارات في صدارة تاريخ العرب بكأس العالم.