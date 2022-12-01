كرنفال في الجول - أفضل لاعب شاب في القارة.. تعرف على حكيمي رجل مباراة المغرب وكندا

الخميس، 01 ديسمبر 2022 - 19:41

كتب : FilGoal

أشرف حكيمي - المغرب - كندا

حصد أشرف حكيمي جائزة رجل المغرب وكندا في الجولة الثالثة من المجموعة السادسة لـ كأس العالم 2022.

وصنع حكيمي هدف أسود الأطلس الثاني والذي ساهم في تأهل المغرب لثمن نهائي كأس العالم للمرة الثانية في التاريخ. (طالع التفاصيل)

FiGoal.com قدم لكل متابعيه كرنفال كأس العالم والذي يأخذكم في رحلة مع كل لاعبي منتخبات المونديال لمعرفة المزيد من المعلومات عنهم.

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وأيضا لمعرفة المزيد من المعلومات عن باقي لاعبي كأس العالم.

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الظهير الأيمن الأفضل في العالم على الأرجح، مولوُد في إسبانيا ومشجع لـ ريال مريد منذ الصغر، تكوّن في أكاديمية النادي الملكي قبل أن يلعب لـ بوروسيا دورتموند وإنتر ميلان وباريس سان جيرمان.

زوجته هي هبة أبو خريص الممثلة الإسبانية ذات الأصول التونسية والليبية.

يتميز حكيمي بالسرعة الهائلة في الانطلاق، ويجيد اللعب أيًضًا في مركز الظهير الأيسر.

أفضل لاعب شاب عن قارة إفريقيا مرتين سابقتين.

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ماذا قدم حكيمي أمام كندا؟

دقائق: 90

لمس الكرة: 73

تمريرات حاسمة: 1

تمريرات مفتاحية: 1

تمريرات صحيحة: 40 من 46

فوز بصراعات ثنائية: 7 من 10

عرقلة ناجحة: 4

قطع مسار الكرة: 2

أشرف حكيمي كرنفال في الجول كأس العالم 2022 رجل المباراة
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