كرنفال في الجول - أفضل لاعب شاب في القارة.. تعرف على حكيمي رجل مباراة المغرب وكندا

حصد أشرف حكيمي جائزة رجل المغرب وكندا في الجولة الثالثة من المجموعة السادسة لـ كأس العالم 2022.

وصنع حكيمي هدف أسود الأطلس الثاني والذي ساهم في تأهل المغرب لثمن نهائي كأس العالم للمرة الثانية في التاريخ. (طالع التفاصيل)

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الظهير الأيمن الأفضل في العالم على الأرجح، مولوُد في إسبانيا ومشجع لـ ريال مريد منذ الصغر، تكوّن في أكاديمية النادي الملكي قبل أن يلعب لـ بوروسيا دورتموند وإنتر ميلان وباريس سان جيرمان.

زوجته هي هبة أبو خريص الممثلة الإسبانية ذات الأصول التونسية والليبية.

يتميز حكيمي بالسرعة الهائلة في الانطلاق، ويجيد اللعب أيًضًا في مركز الظهير الأيسر.

أفضل لاعب شاب عن قارة إفريقيا مرتين سابقتين.

ماذا قدم حكيمي أمام كندا؟

دقائق: 90

لمس الكرة: 73

تمريرات حاسمة: 1

تمريرات مفتاحية: 1

تمريرات صحيحة: 40 من 46

فوز بصراعات ثنائية: 7 من 10

عرقلة ناجحة: 4

قطع مسار الكرة: 2