تشكيل اليابان - ثلاثي دفاعي أمام إسبانيا في لقاء الفرصة الأخيرة

شهد تشكيل منتخب اليابان الأساسي أمام ألمانيا تغيير خطة الفريق أمام إسبانيا في الجولة الثالثة لحساب المجموعة الخامسة من كأس العالم 2022.

ودفع هاجيمي مورياسو المدير الفني لمنتخب اليابان بثلاثي في الدفاع في التشكيل الأساسي أمام اللاروخا.

ويحتاج منتخب اليابان للفوز أو التعادل من أجل حجز بطاقة التأهل لـ كأس العالم 2022.

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وجاء تشكيل اليابان:

حارس المرمى: شويتشي جوندا

الدفاع: شوجو تانيجوتشي - مايا يوشيدا - كو إتاكورا

الوسط: إيتو جونيا - هيديماسا موريتا – تاناكا أو - يوتو ناجاتومو

الهجوم: دايتشي كامادا - دايزن مايدا – تاكيفوسا كوبو

ويحتل منتخب اليابان المركز الثاني في المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن كوستاريكا، وخلف إسبانيا المتصدرة بنقطة واحدة.

بينما يتذيل منتخب ألمانيا الترتيب قبل لقاء كوستاريكا برصيد نقطة واحدة.