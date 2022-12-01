تشكيل كوستاريكا - 3 تغييرات.. فينيجاس يقود الهجوم أمام ألمانيا

الخميس، 01 ديسمبر 2022 - 19:52

كتب : FilGoal

فرحة احتفال كيشير فولير لـ كوستاريكا في مرمى اليابان

أجرى لويس فيرناندو سواريز المدير الفني لـ كوستاريكا 3 تغييرات لمواجهة ألمانيا في الجولة الأخيرة والحاسمة من دور مجموعات كأس العالم 2022.

ودفع سواريز بـ جوان فينيجاس في الهجوم بدلا من أنتوني كونتريراس الذي بدأ المباراة السابقة.

فيما بدأ جوان بابلو فارجاس في الدفاع وبراندون أجييرا في الهجوم.

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منتخب كوستاريكا أمام فرصة أخيرة للتأهل إلى دور الـ16.

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: كيلور نافاس

خط الدفاع: جوان بابلو فارجاس - كيندال واستون – أوسكار دوارتي.

خط الوسط: بريان أوفييدو– سيلسو بورخيس – يلستين تيخيدا – كيشير فولير سبينس.

خط الهجوم: جويل كامبيل - براندون أجييرا

أمامهما: جوان فينيجاس.

ويحتل منتخب كوستاريكا المركز الثالث برصيد 3 نقاط،، ويحتاج للفوز أمام ألمانيا مع عمل نتائج المباريات الآخرى في صالحه.

كأس العالم ألمانيا كوستاريكا
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