المغرب فخر العرب

الخميس، 01 ديسمبر 2022 - 19:09

كتب : إسلام أحمد

المغرب - كندا

كتب منتخب المغرب تاريخيا عربيا جديدا في كأس العالم، وحصد بطاقة التأهل لدور الـ 16 من نسخة 2022 في صدارة المجموعة السادسة بالفوز على كندا 2-1 في اللقاء الذي أقيم على استاد الثمامة.

سجل ثنائية المغرب التاريخية: يوسف النصيري وحكيم زياش، بينما سجل نايف أكرد هدفا عكسيا لصالح كندا.

وتأهل أسود أطلس في الصدارة برصيد 7 نقاط متفوقين على كرواتيا التي تعادلت مع بلجيكا وحسمت تأهلها في المركز الثاني.

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بينما ودع منتخبا بلجيكا وكندا المونديال مبكرا.

تأهل تاريخي يستحق عليه منتخب المغرب لقب فخر العرب.

بات منتخب المغرب أول منتخب عربي يتأهل لثمن نهائي كأس العالم مرتين بعد نسخة 1986، متفوقا على الجزائر والسعودية.

وأصبح منتخب المغرب أول منتخب إفريقي وعربي يتأهل لدور الـ 16 من كأس العالم جامعا 7 نقاط.

وأول منتخب عربي يتصدر ترتيب المجموعة في كاس العالم ويتأهل دون خسارة وهو ما فعله أسود الأطلس في نسخة 1986 من قبل، وعلى مستوى إفريقيا يتقاسم الإنجاز مع نيجيريا في 1994 و1998.

وللمرة الثانية يتأهل منتخبان من إفريقيا لثمن نهائي كأس العالم بعد نسخة 2014 والعدد مرشح للزيادة حال تفوق كاميرون وغانا غدا الجمعة.

ولأول مرة يحقق منتخب المغرب انتصارين في نفس النسخة من كأس العالم وهو نفس العدد الذي حققه الفريق خلال 16 مباراة سابقة.

وتساوى منتخب المغرب مع السعودية برصيد 4 انتصارات في صدارة تاريخ العرب بكأس العالم.

التشكيل

دفع وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب بـ عبد الحميد صابيري بدلا من سليم أملاح في تغيير أسود أطلس أمام كندا.

كما عاد ياسين بونو لحراسة مرمى المغرب أمام كندا بعد استبداله قبل انطلاق مواجهة بلجيكا الأخيرة بسبب شعوره بدوار.

بينما أجرى جون هيردمان 4 تغييرات في تشكيل مباراته الأخيرة في كأس العالم 2022.

ودخل الرباعي سام أديكوجبي ومارك أنتوني كاي، وجونثان أوسوريو بالإضافة إلى جونيور هويليت.

وصف المباراة

بدأ منتخب المغرب اللقاء بقوة بحثا عن هدف مبكر، في الدقيقة الثانية أرسل حكيم زياش عرضية مرت أعلى من رأس سفيان بوفال.

وفي الدقيقة الرابعة اهتزت المدرجات بهدف مغربي أول.

تمريرة خاطئة من ميلان بوريان حارس كندا استغلها زياش وسدد كرة ساقطة في الشباك الخالية معلنا هدف المغرب الأول.

ليصبح زياش صاحب ثاني أسرع هدف إفريقي في تاريخ كأس العالم بعد الغاني أسامواه جيان.

ضغط أسود أطلس زاد بحثا عن تعزيز التقدم.

في الدقيقة 15 أرسل كايل لارين عرضية من الجهة اليمنى نحو تاجون بوكنان لكن الأخير لم يلحق بالكرة.

وسجل يوسف نصيري ثاني أهداف المغرب في الدقيقة 23، بعدما تلقى تمريرة طولية من أشرف حكيمي انفرد على إثرها وسدد في الشباك بكل قوة.

هدف جعل النصيري أول مغربي يسجل في نسختين مختلفتين من كأس العالم، بعدما سجل في النسخة الماضية أمام إسبانيا.

وبذلك الهدف أنهى النصيري صيامه عن التهديف مع أسود الأطلس استمر لـ946 دقيقة.

هدأت أحداث اللقاء مع بدء منتخب كندا في تنظيم صفوفه في الدقائق التالية.

وفي الدقيقة 40 ومن عرضية من الناحية اليسرى، حوّل نايف أكرد الكرة بالخطأ في مرماه نحو ياسين بونو لتسكن شباك المغرب بهدف كندي.

هدف يحمل الرقم 100 في كأس العالم 2022، وثالث هدف ذاتي يستقبله منتخب المغرب في المونديال.

وأصبح المغرب ثاني أكثر منتخب يسجل أهدافا ذاتية في كأس العالم برصيد 3 أهداف بالتساوي مع بلغاريا.

المكسيك أكثر من سجل أهدافا ذاتية برصيد 4 في تاريخ كأس العالم.

في الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع للشوط الأول سجل النصيري هدفا مغربيا ثالثا ألغي مباشرة بسبب التسلل على نايف أكرد لتداخله في الكرة، لينتهي الشوط الأول بتقدم أسود الأطلس بهدفين مقابل هدف.

في الشوط الثاني بدأ منتخب كندا ضاغطا ومستغلا تراجع المغرب للحفاظ على التفوق.

في الدقيقة 58 أرسل جونيور هولييت عرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها ألفونسو ديفيز بتسديدة غير متقنة مرت دون خطورة بجوار القائم الأيسر.

منتخب المغرب ظل متراجعا مع الاعتماد على المرتدات.

وكاد منتخب كندا أن يخطف تعادلا في الدقيقة 72 برأسية من أتيبا هوتشينسون ارتدت من عارضة بونو، ومن ثم مرت المتابعة فوق العارضة، ليظل تقدم الأسود مستمرا.

في الدقيقة 81 من مرتدة سريعة توغل عبد الرازق حمد الله صوب عمق منطقة جزاء كندا لكنه لم يسدد أو يمرر لتُقطع منه الكرة.

وخلع ياسين بونو قلوب العرب في الدقيقة 89، كرة وصلت له خارج منطقة الجزاء استلمها بالصدر ثم أمسك بها داخل المنطقة قبل أن يصل لها ألفونسو ديفيز.

في الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا من الضائع ومن مرتدة سريعة انتهت في يد الحارس لتنتهي المباراة بفوز المغرب لتصبح فخر العرب في كأس العالم.

كأس العالم 2022 المغرب كندا
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