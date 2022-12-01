السعودية تكشف تشخيص إصابات ثلاثي المنتخب بعد مواجهة المكسيك

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الخميس تشخيص إصابات ثلاثي المنتخب عقب مشاركته ضد المكسيك.

وخسر منتخب السعودية أمام المكسيك أمس الأربعاء بهدفين لهدف في ثالث جولات كأس العالم 2022 ضمن منافسات المجموعة الثالثة على ملعب لوسيل.

وأشار البيان إلى أن سالم الدوسري يعاني من إصابة في أربطة مفصل الكاحل الأيسر.

أما محمد العويس حارس مرمى فيعاني من إصابة في عضلة الكتف الأيمن.

فيما أصيب علي البليهي في العضلة الخلفية.

وودع منتخب السعودية منافسات المونديال بعدما احتل المركز الرابع في مجموعته بعدما حصد ثلاث نقاط.

وتصدر منتخب الأرجنتين المجموعة بست نقاط يليه بولندا بأربع نقاط وبفارق الأهداف عن المكسيك.

video:1