مؤتمر سونج: لا يوجد شيئا لنخسره.. وما حدث قبل 28 عاما ضد البرازيل ساهم في نضوجي

الخميس، 01 ديسمبر 2022 - 18:28

كتب : FilGoal

ريجوبير سونج - الكاميرون

قال روجيبيرت سونج المدير الفني لمنتخب الكاميرون إن فريقه لا يوجد أي شيء أمامه ليخسره في مواجهة البرازيل من أجل التأهل لدور الـ16 من كأس العالم 2022.

ويلتقي منتخب الكاميرون بمنافسه البرازيل غدا الجمعة في ملعب لوسيل في ثالث جولات كأس العالم ضمن منافسات المجموعة السابعة.

منتخب الكاميرون يحتل المركز الثالث في مجموعته بنقطة وحيدة خلف البرازيل (ست نقاط) وسويسرا (ثلاث نقاط) وبفارق الأهداف عن صربيا.

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وتحدث سونج في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الخميس قائلا: "نحتاج لتحقيق نتيجة إيجابية للبقاء في البطولة، سنفعل كل شيء لنحقق الثلاث نقاط".

وأردف "لا يوجد شيئا لنخسره".

وتابع المدرب الكاميروني حديثه "اللاعبون في أتم الجاهزية للمباراة وعليهم فقط التحلي بالتركيز، هذه المباراة هامة للغاية ونريد الفوز للبقاء في البطولة".

وعن طرده ضد البرازيل حينما كان لاعبا شابا يبلغ من العمر 17 عاما في كأس العالم 1994 قال: "إنني أستعيد الذكريات الآن، فكل طفل حلمه اللعب ضد البرازيل".

وأردف "كنت أبلغ من العمر 17 عاما وأتواجد في أمريكا مع المنتخب وأبدأ المباراة أمام أحد أفضل الفرق في العالم بعد خروجي من الدوري الكاميروني".

وأتم سونج "فعلت ما فعلته لم أكن أعرف أن هناك قواعد يجب علي احترامها، ذلك الطرد ساعدني على النضوج كلاعب".

سونج الكاميرون البرازيل كأس العالم
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