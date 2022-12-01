مدافع أستراليا: اللعب ضد ميسي ليس شرفا بل المشاركة بدور الـ 16 لـ كأس العالم

الخميس، 01 ديسمبر 2022 - 18:19

كتب : FilGoal

الدنمارك - أستراليا

شدد ميلوس ديجينيك مدافع منتخب أستراليا أن مواجهة ليونيل ميسي قائد الأرجنتين نجمه المفضل لن تمنعه من محاولة التفوق عليه للوصول لربع نهائي كأس العالم 2022.

ويلتقي منتخبا الأرجنتين وأستراليا في دور الـ 16 من كأس العالم. (تعرف على الموعد والقنوات الناقلة)

وقال ميلوس ديجينيك: "تعلمون أنني أحببت ميسي دائما، أعتقد أنه أعظم من لعب كرة القدم".

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أضاف: "ليس شرفا أن ألعب ضده لأنه مجرد إنسان، كما نحن جميعا. إنه لشرف كبير أن أكون في دور الـ 16 لكأس العالم. هذا شرف بحد ذاته".

وواصل "علينا أن نؤمن وعلينا أن نكون واثقين من قدرتنا على وقف كل فرصة للأرجنتين".

وعن حظوظهم في التأهل أجاب: "لست متأكدا، لكنني أعلم أننا سنعطي 110% لإيقاف كل شيء يتجه نحو مرمانا".

وأردف "بالنسبة لنا، الأمر يتعلق بإيقاف ميسي. للأسف أنا من أشد المعجبين به ولكني أحب أن أفوز بلقب كأس العالم أكثر من رغبته في الفوز بكأس العالم".

وتطرق للحديث عن تأثير وفاة حماة بيلي رايت زميله في المنتخب عشية لقاء الدنمارك قائلا: "هذا شيء لا يمكن أن تتمناه لأي شخص، إنه يعلم أننا عائلته الثانية، وسنكون وراءه".

وشارك رايت كبديل أمام الدنمارك وأهدى لها فوز.

وأتم "إنها مشاعر أكثر بكثير، وأشياء أكثر بكثير في كرة القدم من مجرد اللعب".

أستراليا كأس العالم 2022 ميسي الأرجنتين ميلوس ديجينيك
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