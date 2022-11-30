موعد مباراة الأرجنتين ضد أستراليا في ثمن نهائي كأس العالم.. والقنوات الناقلة

تصدر منتخب الأرجنتين المجموعة الثالثة من منافسات كأس العالم 2022.

ويواجه راقصوا التانجو، منتخب أستراليا ثاني المجموعة الرابعة في ثمن نهائي المونديال.

وتصدر منتخب الأرجنتين مجموعته برصيد 6 نقاط، بينما أستراليا حلت ثاني مجموعتها برصيد 6 نقاط أيضا.

موعد المباراة

تقام المباراة يوم السبت 3 ديسمبر المقبل.

ويستضيف استاد أحمد بن علي في مدينة الريان المباراة.

وتنطلق المواجهة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1 أو2.

مشوار الفريقين

بدأ منتخب الأرجنتين مشواره في البطولة بخسارة مفاجئة أمام السعودية بهدفين مقابل هدف واحد.

وعوض منتخب الأرجنتين الخساراة الافتتاحية بفوز على المكسيك بهدفين دون مقابل.

وحسمت الأرجنتين تأهلها بالفوز بهدفين دون مقابل على بولندا في ختام مباريات المجموعة.

بينما أستراليا فخسرت المباراة الافتتاحية بأربعة أهداف مقابل هدف واحد أمام فرنسا.

وحصد منتخب أستراليا أولى نقاطه بالفوز على تونس بهدف دون مقابل.

وحسم منتخب أستراليا تأهله بالفوز على الدنمارك بهدف دون مقابل.