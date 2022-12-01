لعدم كفاية الأدلة.. ليفربول يغلق تحقيقه حول إلقاء عملات معدنية على جوارديولا

أغلق نادي ليفربول تحقيقه حول مزاعم رمي العملات نحو بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي خلال مباراة الفريقين على ملعب أنفيلد في أكتوبر الماضي.

وقرر النادي عدم معاقبة أي مشجع بسبب نقص الأدلة القاطعة، حسب شبكة ذا أثليتك.

وأوضح التقرير أنه كانت هناك بعض الأدلة على إلقاء العملات المعدنية، لكن اللقطات والبيانات كانت غير حاسمة في تحديد هوية الفاعل.

وكان النادي قد تعهد بأن أي شخص يُدان بأنه مذنب سوف يُمنع من دخول ملعب أنفيلد مدى الحياة بسبب السلوك الذي وصف بغير المقبول على الإطلاق.

وعلى الرغم من أن انتهاء التحقيق، غير أن نادي ليفربول سيرحب بتقدم أي شهود بمزيد من المعلومات عن الواقعة.

عقب المباراة قال جوارديولا: "حاولت الجماهير إلقاء العملات وبعض الأشياء ولكنهم لم يلمسوني، ربما في المرة القادمة سيكونوا أفضل".

قمة الدور الأول من هذا الموسم بالدوري الإنجليزي انتهت بفوز ليفربول على سيتي بهدف سجله النجم المصري محمد صلاح.

وكانت هذه الهزيمة الأولى للفريق السماوي في الموسم.

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