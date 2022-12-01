مدرب تونس: فخورون ولا نشعر بالندم

لا يشعر جلال القادري مدرب منتخب تونس بالندم بعد توديع نسور قرطاج لكأس العالم 2022.

وأنهت تونس المشاركة في مونديال قطر بالمباراة التي انتصر فيها نسور قرطاج على الديوك بهدف، لكن الفريق احتل المركز الثالث في المجموعة وودع المسابقة.

وقال القادري في تصريحات للصحفيين: "لقد حققنا فوزا تاريخيا على حامل اللقب، لكننا أردنا التأهل للدور التالي، وكان هذا هدفنا الأساسي".

وأضاف "لسوء الحظ، ودعنا البطولة، لكننا خرجنا من مباراة فرنسا بشرف وفخر".

وتابع "لم يكن من السهل جمع الـ4 نقاط، مباراة واحدة فقط لم تكن بالمستوى المتوقع، وكان ذلك أمام أستراليا".

وواصل "نجحنا في أصعب مهمة أمام فرنسا، لكن كان بإمكاننا اللعب بشكل أفضل ضد أستراليا".

وشدد "لا نشعر بالندم. قدمنا أداء جيدا في المباريات الـ3 في هذه المجموعة الصعبة".

وأتم "نحن فخورون بالنتائج التي حققناها بعد أن قاتلنا حتى النفس الأخير".

وفاز منتخب تونس على فرنسا بهدف دون رد في الجولة الأخيرة من دور المجموعات للمونديال ليودع البطولة.(طالع التفاصيل)

حتى الآن، حسم 12 منتخبا تأهلهم بشكل رسمي إلى ثمن نهائي كأس العالم وتحددت أربع مباريات بالفعل من ذلك الدور.

ويبقى التنافس على ستة مقاعد من أجل التأهل إلى ثمن النهائي.

وتأهل كل من منتخبي هولندا والسنغال عن المجموعة الأولى، بينما تأهل منتخبا إنجلترا وأمريكا في المجموعة الثانية.

وحسم منتخبا الأرجنتين وبولندا تأهلهما عن المجموعة الثالثة، بينما تأهل منتخبا فرنسا وأستراليا من المجموعة الرابعة.

ولم يحسم أي منتخب تأهله من المجموعتين الخامسة والسادسة.

بينما ضمن منتخبا البرازيل والبرتغال تأهلهما إلى ثمن النهائي قبل الجولة الختامية ولكن دون تحديد المركز.

وتضم المجموعة الخامسة تضم كل من إسبانيا واليابان وألمانيا وكوستاريكا، بينما المجموعة السادسة تضم كل من المغرب وبلجيكا وكرواتيا وكندا.

وبذلك باتت المنتخبات المتأهلة كالآتي:

- هولندا

- إنجلترا

- السنغال

- أمريكا

- فرنسا

- البرازيل

- البرتغال

- الأرجنتين

- بولندا

- فرنسا

- أستراليا











































































































ومن المباريات المتبقية في الجولة الثالثة والختامية تأكد خروج منتخب كندا وعدم التأهل إلى ثمن النهائي.

بينما تتنافس باقي المنتخبات على المقاعد الستة المتبقية.

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