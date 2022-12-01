معلول يعلق على توديع كأس العالم رغم إسقاط حامل اللقب

علق علي معلول مدافع الأهلي على توديع منتخب بلاده لكأس العالم 2022 رغم الفوز على نظيره الفرنسي حامل اللقب.

وشارك معلول لأول مرة كأساسي في مونديال قطر بالمباراة التي انتصر فيها نسور قرطاج على الديوك بهدف، لكن الفريق احتل المركز الثالث في المجموعة وودع المسابقة.

وقال معلول: "أردنا أن نلعب على آخر فرصة أمامنا ضد أبطال العالم. أردنا على الأقل، إذا لم يحالفنا الحظ في التأهل، أن نخرج بصورة مشرفة تليق بنسور قرطاج".

وأضاف مدافع الأهلي في تصريحات نشرها الاتحاد التونسي لكرة القدم "نعتذر للجماهير التونسية، لأننا لم نتمكن من التأهل لدور الـ16".

وتابع "كان من الممكن أن نتأهل للدور الثاني بعد أن حققنا انتصارا ثمينا على حامل اللقب لكن من المؤسف أن مصيرنا لم يكن بأيدينا".

وأردف "كنا ننتظر أن تكون نتيجة مباراة أستراليا والدنمارك في صالحنا لكن للأسف تبخر الحلم بفوز أستراليا".

وواصل "بدأنا المونديال بشكل جيد بتحقيق التعادل مع الدانمارك لكننا خسرنا مباراة أستراليا ولذلك كان من الضروري أن نهزم فرنسا من أجل الجماهير التونسية التي حضرت بإعداد كبيرة في قطر".

وأتم "منتخب تونس يظهر بشكل جيد في السنوات الأخيرة، وأتمنى أن يكون القادم أفضل".

وفاز منتخب تونس على فرنسا بهدف دون رد في الجولة الأخيرة من دور المجموعات للمونديال ليودع البطولة.(طالع التفاصيل)











































































































حتى الآن، حسم 12 منتخبا تأهلهم بشكل رسمي إلى ثمن نهائي كأس العالم وتحددت أربع مباريات بالفعل من ذلك الدور.

ويبقى التنافس على ستة مقاعد من أجل التأهل إلى ثمن النهائي.

وتأهل كل من منتخبي هولندا والسنغال عن المجموعة الأولى، بينما تأهل منتخبا إنجلترا وأمريكا في المجموعة الثانية.

وحسم منتخبا الأرجنتين وبولندا تأهلهما عن المجموعة الثالثة، بينما تأهل منتخبا فرنسا وأستراليا من المجموعة الرابعة.

ولم يحسم أي منتخب تأهله من المجموعتين الخامسة والسادسة.

بينما ضمن منتخبا البرازيل والبرتغال تأهلهما إلى ثمن النهائي قبل الجولة الختامية ولكن دون تحديد المركز.

وتضم المجموعة الخامسة تضم كل من إسبانيا واليابان وألمانيا وكوستاريكا، بينما المجموعة السادسة تضم كل من المغرب وبلجيكا وكرواتيا وكندا.

وبذلك باتت المنتخبات المتأهلة كالآتي:

- هولندا

- إنجلترا

- السنغال

- أمريكا

- فرنسا

- البرازيل

- البرتغال

- الأرجنتين

- بولندا

- فرنسا

- أستراليا

ومن المباريات المتبقية في الجولة الثالثة والختامية تأكد خروج منتخب كندا وعدم التأهل إلى ثمن النهائي.

بينما تتنافس باقي المنتخبات على المقاعد الستة المتبقية.

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