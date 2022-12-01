رئيس الاتحاد السعودي: نفتخر بمنتخب أسعد العرب.. وخسرنا من المكسيك لهذا السبب

شدد ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم على أن منتخب بلاده ظهر بصورة طيبة خلال منافسات كأس العالم 2022 رغم توديع المسابقة.

وودع منتخب السعودية كأس العالم بعد الخسارة أمام المكسيك 2-1 في الجولة الأخيرة لدور المجموعات. (طالع التفاصيل)

وقال المسحل عبر قناة "الكأس" القطرية: "أشكر الجماهير على المساندة الكبيرة، كنا نعلم أننا في مجموعة صعبة تضم الأرجنتين أحد المرشحين والمكسيك بتاريخه الكبير وكذلك مننخب بولندا القوي".

وأوضح "نعم سقف الطموح ارتفع عقب الفوز على الأرجنتين وقدمنا مباراة جيدة أمام بولندا ولكن الغيابات والإصابات من أهم الأسباب والعوامل التي تسببت في الخسارة من المكسيك والظهور بهذا المستوى. هذا ليس عذر ولكنه السبب الرئيسي. المكسيك لاعب بشراسة مع ذلك الفريق قاتل وقلص الفارق في نهاية المباراة".

واختتم تصريحاته" نفتخر بمنتخب أسعد العرب وقام بمفاجأة كبرى في المباراة الأولى. سنبني على ما حدث في المنافسات المقبلة بداية من كأس آسيا في قطر والتي نبدأ الإعداد لها من الآن".

وخسر المنتخب السعودي على يد نظيره المكسيكي بهدفين مقابل هدف ضمن ختام دور المجموعات.

وتأهل منتخب الأرجنتين في صدارة المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط ويرافقه منتخب بولندا برصيد 4 نقاط متساويا مع المكسيك ثم ياتي المنتخب السعودي برصيد 3 نقاط.