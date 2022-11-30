فشل منتخب السعودية في خطف بطاقة التأهل لدور الـ16 من كأس العالم 2022.

وخسر المنتخب السعودي على يد نظيره المكسيكي بهدفين مقابل هدف ضمن ختام دور المجموعات.

وتأهل منتخب الأرجنتين في صدارة المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط ويرافقه منتخب بولندا برصيد 4 نقاط متساويا مع المكسيك ثم ياتي المنتخب السعودي برصيد 3 نقاط.

وتفوق منتخب بولندا على المنتخب المكسيكي بفارق الأهداف حيث سجل منتخب بولندا هدفين واستقبلت شباكه مثلهما فيما سجل المكسيك هدفين واستقبلت شباكه 3 أهداف.

وسجل هنري مارتن ولويس تشافيز لمنتخب المكسيك في شباك المنتخب السعودي فيما سجل سالم الدوسري هدف السعودية.

وبات الدوسري الهداف التاريخي لمنتخب السعودية في كأس العالم متساويا مع سامي الجابر برصيد 3 أهداف.

وبات تشافيز أول لاعب يسجل لمنتخب المكسيك من ركلة حرة ثابتة في تاريخ كاس العالم.

وفشل منتخب المكسيك في التأهل لدور الـ16 منذ كأس العالم منذ كأس العالم 1994.

فيما فشل منتخب السعودية في تكرار تأهله التاريخي في مونديال 1994 لدور الـ16 بعدما كان قريبا من ذلك.

الكبسة المكسيكية

بعثة منتخب المكسيك طلبت تناول الطبق الرئيس للوجبات السعودية "الكبسة" قبل مواجهة المنتخبين المرتقبة بساعات بحسب صحيفة "الرياض" السعودية.

وبحسب الصحيفة السعودية فإن بعثة المنتخب المكسيكي طلبت تناول الطبق الرئيسي للوجبات السعودية وهي الكبسة والجريش.

وأوضحت الصحيفة أن بعثة المكسيك طلبت تأمين الطبق الرئيسي للمأكولات السعودية لتناولها والوقوف على مكونات تلك الوجبات قبل المواجهة المصيرية بين المنتخبين، إذ تم تأمين المأكولات السعودية قبل ساعات من المباراة.

وأشار التقرير إلى أن بعثة المكسيك طلبت ذلك معتقدين أن مواصفات تلك الوجبات التي تضم أطباقا بها كميات كبيرة من الطاقة تساعد اللاعب لمواصلة لحركة والنشاط طوال الـ90 دقيقة.

تشكيل الفريقين

وأجرى رينار 3 تبديلات عن التشكيل الذي خاض مواجهة بولندا ضمن الجولة الثانية من كأس العالم 2022.

ودفع رينار بالثلاثي سلطان الغنام وعلي الحسن وحسان التمبكتي في التشكيل الأساسي للأخضر.

فيما اختار جيراردو مارتينيز مدرب المكسيك إرفينج لوزانو نجم نابولي لقيادة هجوم فريقه أمام السعودية.

تغييرات في خط دفاع السعودية أمام المكسيك وسالم الدوسري يقود الهجوم بجانب البريكان والشهري 🇸🇦🌟#في_المونديال pic.twitter.com/oNv3YkNmyR — FilGoal (@FilGoal) November 30, 2022

أحداث المباراة

سيطرة مكسيكية

محمد العويس ينقذ هدف محقق للمنتخب المكسيكي بعد انفراد أليكسيس فيجا

تعرض سالم الدوسري للإصابة بعد كرة مشتركة مع إرفينج لوزانو في الدقيقة الخامسة

تسديدة قوية من محمد كنو من ضربة حرة ثابتة تمر أعلى مرمى أوتشوا بقليل

تبديل اضطراري بنزول رياض شراحيلي بدلاً من علي البليهي في الدقيقة 36.

ضربة رأسية خطيرة من علي الحسن تمر بجوار المرمى بقليل قبل صافرة نهاية الشوط الأول.

ترجمة السيطرة

وترجم هنري مارتن سيطرة منتخب المكسيك وسجل الهدف الأول من متابعة لكرة عرضية متقنة في الدقيقة 47.

وأضاف لويس تشافيز الهدف الثاني من تسديدة صاروخية من ركلة ثابتة سكنت شباك محمد العويس في الدقيقة 52.

وواصل منتخب المكسيك الضغط وألغى حكم المباراة هدفا سجله إرفينج لوزانو بداعي التسلل.

وأنقذ محمد العويس مرماه من هدف محقق من ركلة حرة ثابتة سددها لويس تشافيز.

وقاد فراس البريكان محاولة من الجهة اليسرى بحثا عن تسجيل هدف تقليص الفارق ولكن دون جدوى.

وألغى حكم المباراة هدف جديد للمنتخب المكسيكي عند الدقيقة 87 بداعي التسلل أيضا.

وسجل سالم الدوسري الهدف الأول للمنتخب السعودي في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع بعد تبادل الكرة مع هتان باهبري.