ميسي يتحدث عن تجاوز رقم مارادونا.. وما دار بينه وبين ليفاندوفسكي

أعرب ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين عن سعادته بتأهل فريقه إلى ثمن نهائي كأس العالم وتحدث عما دار بينه وبين روبرت ليفاندوفسكي عقب اللقاء.

ليونيل ميسي النادي : باريس سان جيرمان الأرجنتين

ونجح منتخب الأرجنتين في التأهل بالفوز بهدفين دون مقابل على حساب بولندا ليحسم التانجو تأهله إلى ثمن النهائي.

وأهدر ميسي ركلة جزاء في الشوط الأول أمام بولندا بعد تصدي رائع من تشيزني.

وقال ميسي في تصريحات لقناة TyC الأرجنتينية: "سعيد جدا بالتأهل ونركز حاليا على المباريات المقبلة بعد ختام مرحلة المجموعات".

وعن تجاوز رقم مارادونا القياسي كشف "سيكون دييجو سعيدا، كان دائما ما يسعد بالأشياء الجميلة التي تحدث للمنتخب ومعي شخصيا".

وتابع "مارادونا كان قريبا منا دائما وسيكون سعيد في الوقت الحالي بسبب التأهل لثمن النهائي وكل ما حدث في أرض الملعب".

ورفع ميسي رصيد مشاركاته في كأس العالم إلى 22 مباراة ليتجاوز رقم مارادونا صاحب الـ21 مباراة في المونديال.

ويفصل ميسي ثلاثة لقاءات فقط عن معادلة رقم لوثر ماتيوس صاحب الـ 25 مباراة بكأس العالم مع ألمانيا.

وبسؤاله عما دار بينه وبين ليفاندوفسكي شدد ميسي "علموني أن كل ما يحدث على أرض الملعب يبقى في أرض الملعب".

واختتم تصريحاته "نفس الأمر في غرفة خلع الملابس، لن يخرج مني شيء مما نقوله لبعضنا البعض على انفراد".

والتقطت الكاميرات حديث جانبي بين ميسي وليفاندوفسكي عقب نهاية المباراة بفوز الأرجنتين على بولندا بهدفين دون مقابل.

وكان منتخب الأرجنتين قد خسر أمام السعودية في لقاء الافتتاح بهدفين مقابل هدف واحد.

وعوض منتخب الأرجنتين خسارته بالفوز على المسكيك بهدفين دون مقابل.

ويواجه منتخب الأرجنتين فريق أستراليا في تمام التاسعة من مساء السبت المقبل في ثمن النهائي.