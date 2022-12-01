أحمد دياب: نعمل على زيادة عدد الجمهور.. ولهذا السبب نلعب تزامنا مع كأس العالم

شدد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة على العمل من أجل زيادة نسبة الحضور الجماهيري بداية من الدور الثاني لمسابقة الدوري.

ويُسمح خلال الفترة الحالية بحضور 5000 آلاف مشج كحد أقصى لكل مباراة من مباريات الدوري.

وقال دياب عبر قناة "صدى البلد": "نرغب في زيادة عدد الجمهور من بداية الدورالثاني لمسابقة الدوري. رابطة الأندية لا تحصل على شيء من قيمة التذكرة نحن نعمل على تخفيض قيمتها من أجل تسهيل الحضور الجماهيري".

وأضاف "زيادة عدد الجمهور يزيد من قوة الدوري ويزيد من قيمته السوقية، ولكن عدم اكتمال الحضور الجمايهيري بالنسبة المقررة يعطل قرار زيادة الأعداد".

وشدد "قرارات رابطة الأندية الانضباطية ساهمت في فرض حالة من الإلتزام خلال مباريات المسابقة. نستند في عقوبتنا على شريط المباراة وتقرير مراقب المباراة فقط".

وعن لعب مباريات الدوري وكأس الرابطة تزامنا مع مباريات كأس العالم قال: "للأسف لم نتأهل لكأس العالم 2022 من بين الـ18 فريقا لا يوجد سوى لاعبين فقط يشاركان في كأس العالم، فما مصلحتي بتأجيل الدوري؟".

وواصل "هناك 7 دوريات أخرى تُلعب الآن خلال كأس العالم وما نقوم به ليس اختراعا مصريا ومواعيد المباريات لا تتعارض مع مواعيد مباريات المونديال".

وتابع "لو قررنا إيقاف الدوري لشهر سنضر الكرة المصرية لأننا نريد إنهاء الموسم في الوقت المحدد سابقا، ما قمنا به حل مقبول بعض دول العالم تقوم به".

وأتم "خلال عامين سيكون الدوري المصري من أقوى المسابقات عربيا وإفريقيا".

ويتصدر نادي غزل المحلة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 10 نقاط بعد خوضه 4 مباريات.