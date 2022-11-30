الشهري: منتخب السعودية قدم مستوى مشرف في كأس العالم

يرى صالح الشهري مهاجم منتخب السعودية أن الأخضر قدم مستوى مشرف خلال كاس العالم.

صالح الشهري النادي : الهلال السعودية

وودع منتخب السعودية كأس العالم بعد الخسارة أمام المكسيك 2-1 في الجولة الأخيرة لدور المجموعات. (طالع التفاصيل)

وقال الشهري عبر قناة الكأس: "قدمنا مستوى مشرف خلال 3 مباريات في كأس العالم".

وأضاف "اليوم لم نكن موفقين ولم نظهر بالصورة المعهودة لمنتخب السعودية".

وأتم تصريحاته "حاولنا قدر المستطاع ولكن التوفيق لم يكن حليفنا، وحاولنا التسجيل في الشوط الثاني لكن المكسيك سجلوا أولا".

وفاز منتخب السعودية على الأرجنتين، قبل أن يخسر أمام بولندا والمكسيك.

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