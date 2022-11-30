هيرفي رينار: خروج السعودية من كأس العالم؟ إنها كرة القدم

عبر هيرفي رينار المدير الفني لمنتخب السعودية عن شعوره بخيبة أمل بعد الخروج من كأس العالم.

وودع منتخب السعودية كأس العالم بعد الخسارة أمام المكسيك 2-1 في الجولة الأخيرة لدور المجموعات. (طالع التفاصيل)

وقال رينار عقب المباراة عبر قناة الكأس: "إنها كرة القدم، لم نكن حاضرين بالشكل الأمثل على الإطلاق".

وأضاف "المكسيك لعبوا مباراة جيدة للغاية بحزم أكبر وأحرزوا الأهداف أكثر، والنتيجة لا تدل على ما حدث في المباراة".

وأكمل "كان من المفروض أن نفوز، لقد كان وضعا صعبا ودافعنا كثيرا".

وواصل "أحرزنا هدفا لكن كان يجب أن نحرزه مبكرا ومن الناحية الجسدية منتخب المكسيك تفوق علينا".

وأشار "لم نلعب مع بعضنا ولم نكن جسدا واحدا وكان يجب أن نفكر في إحراز العديد من الأهداف وألا نخسر".

وأتم تصريحاته "المكسيك أرادوا إحراز 3 أهداف أو أكثر وكانت مباراة مفتوحة".

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