كأس العالم – ميسي يعادل رقما سلبيا في ركلات الجزاء

الأربعاء، 30 نوفمبر 2022 - 22:21

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - بولندا والأرجنتين - كأس العالم 2022

أصبح ليونيل ميسي ثاني لاعب في تاريخ كأس العالم يهدر ركلتي جزاء.

وأهدر ميسي ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول تصدى لها فوتشينك تشيزيني.

وتعادل ميسي مع الغاني أسامواه جيان في إهدار ركلتي جزاء بكأس العالم.

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وسبق أن أهدر ميسي ركلة جزاء في كأس العالم 2018 ضد إيسلندا.

وأهدر قائد الأرجنتين اليوم ركلة جزاء جديدة وتلك المرة ضد بولندا.

وسجل ميسي ركلة جزاء وحيدة في كأس العالم جاءت في شباك السعودية في الجولة الأولى من 2022.

فيما أهدر جيان ضد التشيك في كأس العالم 2006 ثم أهدر بعد 4 سنوات ركلة جزاء ضد أوروجواي في ربع النهائي.

وفي 2010 سجل أسامواه أمام صربيا وأستراليا.

ليونيل ميسي أسامواه جيان كأس العالم 2022 كأس العالم
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