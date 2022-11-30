كأس العالم – ميسي يعادل رقما سلبيا في ركلات الجزاء

أصبح ليونيل ميسي ثاني لاعب في تاريخ كأس العالم يهدر ركلتي جزاء.

وأهدر ميسي ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول تصدى لها فوتشينك تشيزيني.

وتعادل ميسي مع الغاني أسامواه جيان في إهدار ركلتي جزاء بكأس العالم.

وسبق أن أهدر ميسي ركلة جزاء في كأس العالم 2018 ضد إيسلندا.

وأهدر قائد الأرجنتين اليوم ركلة جزاء جديدة وتلك المرة ضد بولندا.

وسجل ميسي ركلة جزاء وحيدة في كأس العالم جاءت في شباك السعودية في الجولة الأولى من 2022.

فيما أهدر جيان ضد التشيك في كأس العالم 2006 ثم أهدر بعد 4 سنوات ركلة جزاء ضد أوروجواي في ربع النهائي.

وفي 2010 سجل أسامواه أمام صربيا وأستراليا.